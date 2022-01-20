竹市三民國小2225師生、足跡重疊408人PCR出爐　各校寒輔改線上



▲新竹市三民國小2225師生+408名重複足跡者PCR篩檢全數陰性。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市府今宣布，昨（19）日公布案18082所匡列接觸者目前PCR採檢皆為陰性，但仍呼籲民眾若與其個案足跡重疊或出現疑似症狀，今日市府也啟動「國軍醫院社區篩檢站」，可赴站隨到隨採、免預約，上午已採檢408人全數陰性。此外，因應疫情，國小、國高中寒假課輔、社團活動應改以線上教學，各校戶外教學、畢業旅行及隔宿露營等活動也應延期辦理或取消。

衛生局說明，案18063所就讀三民國小全校師生採檢結果出爐，2225人PCR採檢皆為陰性；昨（19）日公布案18082（和確診者同桌吃鵝肉）所匡列接觸者目前PCR採檢也皆為陰性。考量確診案有竹市足跡，市府今啟動國軍社區篩檢站（新竹市武陵路3號，服務時間8時至11時、14時至17時），上午時段共篩檢408人，全數陰性。若民眾有相關足跡或疑似症狀即可來篩檢，免預約，隨到隨採，或可撥打專線0900-739-779通報。

林智堅市長說明，因應疫情，全市國、高中寒假課輔、社團活動應改以線上教學，各戶外教學、畢業旅行與隔宿露營也應延期辦理或取消。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►快訊／竹縣科大、高中、幼兒園疫情連爆 3校5571人PCR結果出爐

►快訊／確診科大生曾去吃壽司 新竹巨城提早打烊+暫停營業1日



►曾到桃園西堤用餐！明新科大2師生確診 竹縣衛生局急匡300人



►明新科大師生確診2人足跡曝 50嵐、糖奶奶、家樂福清消+停業1天