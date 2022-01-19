紅燈就換車廂！北捷龍山寺站試辦「導引光條」　4色辨識人潮擁擠度

記者袁茵／台北報導

台北捷運日前在「台北捷運GO」APP推出板南線、文湖線車廂及路線擁擠度系統，方便民眾檢視該節車廂擁擠程度，並移動至較空曠車廂方便搭乘。台北捷運公司19日在龍山寺站往台北車站方向試行「導引光條」，直接在每個月台上方顯示4種顏色燈號，倘若該節車廂過於擁擠，還有動態「小捷客」導引系統，導引民眾到空曠車廂搭乘。

台北捷運公司19日上午召開記者會，推出全球獨創「捷運人流資訊管理專家系統」。北捷表示，透過列車壓力感測器，計算出車廂載重所承受的壓力值，進而轉化為車廂擁擠程度，分為舒適（綠色）、普通（黃色）、略多（橘色）及人多（紅色）4個等級，顯示在「台北捷運GO」APP與板南線、文湖線的月台電視。

▲台北捷運龍山寺站新增人流導引系統，導引光條、動態「小捷客」讓乘客一目了然。（圖／北捷提供，以下皆同）

為讓進站旅客能夠更立即掌握進站列車的人流狀況，北捷指出，研發團隊發展出國內首創的「導引光條」、動態「小捷客」，並於尖峰時間人潮站間流量最大的板南線龍山寺站試辦，宛如電影《星際大戰》光劍的「導引光條」，設置在龍山寺站往台北車站方向每個月台門上方，總共達到24支。

北捷介紹，當列車於上游車站江子翠站關門離站時，車廂擁擠度訊號就會傳送至龍山寺站的導引光條，光條將依照車廂擁擠度，顯示綠、黃、橘、紅等不同顏色燈號，當光條顯示紅色燈號時，表示該車廂人多擁擠，旅客可適時避開該節車廂。

此外，北捷還打造「動態小捷客」，由於每部列車的頭尾車廂人潮較少，因此設計動態導引，安裝於龍山寺站往台北車站方向的2-1門與第2-2門間上方、第5-2門與第5-3門間上方，「小捷客」透過動畫的方式，抬頭挺胸、精神奕奕引導旅客往頭尾車廂移動；且尖峰時段（上午7至9時、下午5至7時）的「小捷客」更有紅、橘、黃、綠顏色變化。