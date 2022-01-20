南非運鈔車被搶！武裝嫌犯炸車開槍　路邊駕駛一窩蜂湧上撿錢

記者詹雅婷／綜合報導

南非首都開普敦（Cape Town）18日發生一起恐怖運鈔車搶案，10多名名武裝份子埋伏襲擊，先是朝司機及保全人員開槍，接著用炸藥炸開運鈔車車門，劫走大量現金逃逸。然而在場目睹一切過程的駕駛們看到滿地散落的現鈔後，失控衝上前狂搶，把現金塞進內褲、甚至拿包包來裝，直到警方鳴笛後才驚慌離開。

▲武裝搶匪炸開運鈔車，劫走保險箱內的錢後逃逸，現場民眾衝上前拿走剩餘現鈔。（圖／翻攝自推特，下同）

每日郵報報導，事發於18日傍晚約6時30分左右，大批武裝份子持火力強大的武器埋伏在開普敦郊區的公路旁，等到運鈔車出現後立刻發動攻擊，司機、保全人員相繼中彈。搶匪接著引爆炸藥，把運鈔車一側及車門整個炸開，在短短數分鐘內搶走大部分的錢，隨後駕車逃逸。

然而這一切還沒結束，現場因搶劫事件被塞在車陣中的駕駛們見狀，不顧一切趕緊下車跑到運鈔車旁，把遺落在地面的錢塞進自己的口袋、內褲，甚至還拿包包來裝現鈔。據悉，一名男子把大疊鈔票塞進褲內的時候，咧嘴笑得很開心，另名男子則用雙手抱著錢，現場一片混亂，直到警方到場鳴笛後才驚慌離開。

武裝警察到場後朝逃逸的武裝搶匪汽車開火，雙方爆發槍戰，警方最終射殺2名男子、逮捕4人，但仍有其他成員逃離現場，搶走數額不明的現金。

已知被逮捕的4名男子將出庭受審，面臨持槍搶劫、謀殺未遂、非法持有槍枝彈藥及爆裂裝置等指控。警方正在追捕其餘同夥，同時警告所有當時趁機拿取財物者，必須將其歸還至警局，否則將因偷竊被捕。

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