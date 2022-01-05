新竹男與超商結怨「5人分工搶劫」　得手3萬9變裝落跑3天落網

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣1名徐姓男子，因與竹北市1間超商有糾紛，夥同4名友人在2021年12月20日深夜，趁店員沒注意時，洗劫櫃檯內的39000元後變裝落跑；警方獲報後積極偵辦，不到4天就將5人全數逮捕到案，全案依加重強盜罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

▲徐姓主嫌因與竹北市1間超商有過恩怨，去年12月夥同4名友人搶了近4萬元後逃逸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，徐姓主嫌因與超商有過恩怨，去年12月20日深夜3時許，找來4名友人前往超商行搶；2人進入超商後立即壓制超商員工，隨後進來的3人趁機搜刮櫃檯內的財物，得手現金39000元後逃逸無蹤；警方獲報後，積極調閱周遭監視器，發現這5人逃逸時不停變裝及更換交通工具，相當狡猾。

▲▼徐嫌等5人相當狡猾，邊逃逸還邊變裝、更換交通工具，躲藏4天後還是遭到警方逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方擴大偵辦後，鎖定徐嫌身分，於24日聲請搜索票、拘票獲准後，前往新豐、湖口地區，逮捕徐嫌等5人，並起獲變裝衣物及扣得監視器主機、贓車等。

新竹縣警局也呼籲，民眾勿於店內存放大量現金，務必加裝鎖、裝設監視器，避免宵小行竊，民眾若發現有可疑分子出沒，可立即報案請警方協助，確保財物安全、避免損失。

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