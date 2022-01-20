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趙天麟推「台灣金虎」賀歲春聯　石虎搭陸軍褲裝彰顯國防女力

▲▼立委趙天麟舉行「台灣金虎」賀歲春聯發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委立委趙天麟舉行「台灣金虎」賀歲春聯發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

迎接2022金虎年，民進黨立委趙天麟20日發表「台灣金虎」賀歲春聯，春聯發想來自於台灣「淺山精靈」石虎及設計者愛貓的神韻，還融合國軍女力捍衛山海的元素，在彰顯立足本土、自由多元的社會價值，而這也是趙天麟繼去年發表「捍疆春聯」後，再度以軍事元素推出的特色春聯。

趙天麟20日上午在立法院召開「台灣金虎」賀歲春聯發表記者會，與會者包括春聯農委會副主委黃金城、國防部常務次長房茂宏中將、國防部政戰局副局長劉慶斌少將、陸軍上尉林君晏、海軍少校王奕茹、空軍上尉石宛諭、憲兵下士黃墡萍行、春聯美術設計李俐蓁等人。

「台灣金虎」春聯美術設計李俐蓁是趙天麟團隊的成員，因為本身是名「貓奴」，所以在發想階段便以「石虎」為主角，既呼應今年的生肖，也希望透過春聯介紹台灣最珍貴的石虎。

李俐蓁表示，物種的絕滅對於共存於土地的人類而言，是沈痛且難以估算的損失，所以決定用畫筆為石虎保育貢獻一份心力，她參考曾在動物園擔任教育推廣大使的石虎妹妹「集寶」的照片，並且融入愛貓的神韻形塑成為「台灣萌虎將」，希望以「台灣金虎」帶來正向及溫暖。

▲▼立委趙天麟舉行「台灣金虎」賀歲春聯發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委趙天麟（左）贈送國防部常務次長房茂宏（右）賀歲春聯。（圖／記者屠惠剛攝）

李俐蓁指出，尤其「萌虎將」穿著帶有總統蔡英文祝福的陸軍女性褲裝軍常服，更彰顯其具有保家衛國戰力的特殊意義，也讓趙天麟稱讚「台灣金虎」春聯的發想及設計意涵，有滿滿的保育與溫暖。

趙天麟表示，這是他第二次使用軍事元素，製作春聯來向國防致敬，去年的軍事春聯是用軍事武器作主角，所以用陸海空軍四種最先進的武器，製作出為方格春聯，相當受到好評跟搶手，今年則轉化為人物，主角除了有石虎，還有女力在國防的展現。

趙天麟指出，蔡英文是三軍統帥，在她就任的六年期間，讓女力在國防大大提升，不管是在質跟量上面，女力在國防力量，扮演越來越重要的任務跟位置，特別在褲裝軍長服也是很重要的革新，讓兩性平權在國防裡面充分展現。

趙天麟說明，這次的猛虎將春聯，就是讓保育台灣的價值、女力在國防的展現結合在一起，希望虎年是溫暖、堅毅及可愛的象徵，所以特別用台灣金虎再次向國防致敬，也繼續為台灣加油，也祝福大家虎年行大運、虎虎生風。

▼民進黨立委趙天麟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委趙天麟舉行「台灣金虎」賀歲春聯發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：

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