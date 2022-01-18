重回國會首場記者會　林靜儀視訊日本眾議員：盼促台日保防合作

▲首場台日安保夥伴關係論壇今天上午登場。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委林靜儀自今年初台中市第二選區立委補選勝出，昨（17）日宣誓就職後，今（18）日上午即馬不停蹄地展開問政行程，親自參與首場「台日安保夥伴關係論壇」，與日本前防衛副大臣中山泰秀、現任總務副大臣田畑裕明視訊對談。林靜儀會中談及，台日之間應可推動保防、資訊安全合作，中山泰秀則持肯定意見表示，可透過美國邀請日本、台灣參加軍事演習，也可在網路、宇宙等領域深化合作。

民進黨立委王定宇、林靜儀、趙天麟今天上午參與首場「台日安保夥伴關係論壇」，日方由中山泰秀、田畑裕明代表與會。趙在會中主張推動「台灣關係法」立法，加強雙邊各領域合作及對話，並藉此告訴中國：不可冒進改變區域局勢；中山泰秀也呼應說，自民黨內部有組成「台灣關係法」小組討論該議題，應該大力支持台灣加入國際組織，並修法保障經濟安全。

林靜儀則表示，去年日方提出「台灣有事，周邊有事」這句話，台方非常認同這個想法，台灣和日本同樣都是海洋國家，共享民主價值，面對過去「海洋的國界」觀點，應從區域國防角度進一步思考，如何形成新的國際防禦、周邊防禦的連線，「國家範圍雖然有一定海域界線，但在國防安全部分，台日應該有共同攜手合作的機會。」

林靜儀說，期待未來可以推動台灣、日本在周邊海洋領域、國防領域的合作，相關經濟、國防法規，以及訓練及保防系統應該可以更緊密；此外，台灣過去遭受來自中國的假消息，以及對日、韓仇恨的網路資訊戰，例如2018年關西國際機場因風災嚴重淹水期間，假消息導致駐日外交官、台灣政府受到非常強烈的攻擊，而台灣也常出現對於食安方面的假消息，盼未來台日可在資訊安全方面深化合作。

對於林靜儀拋出台日保防合作構想，中山泰秀坦言，現行法規限制台日進行保防方面的合作，不過，這並不表示在限制中沒有可能性，例如美日之間有《美日安保條約》，美台之間也有《台灣關係法》和相關保障宣言，美國身為民主國家，在台灣有事的時候會力挺台灣，或許日本和台灣之間可以建立類似同盟的概念，由美國邀請台灣和日本參加軍事演習，此外，在網路、宇宙等領域也可促進合作，例如加強情報交流、共同因應假訊息等。