台南2間KTV大戰！推出「夜唱5小時88元」網嗨：我要看到血流成河

▲台南兩間KTV推出超低價的夜唱方案，被網友形容是內戰到「血流成河」。（示意圖／記者許力方攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒北部，但台南的KTV市場卻出現「血流成河」的大亂鬥！賓士KTV南紡店及享溫馨中華店分別祭出夜唱優惠方案，分別為4小時每人99元、5小時每人88元，讓不少網友看完非常心動，但也有人擔心疫情期間群聚感染的可能性。

賓士KTV於18日在臉書粉專公告，南紡店19日至3月31日的週一至週五，只要凌晨2點到清晨7點進場，都可以選擇4小時每人99元，或5小時團唱不限人數999元的方案，但要額外收10%服務費，且餐點費用另計。

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溫馨中華店也不甘示弱，同日晚間發文公告慶祝12週年，即日起至3月31日的週一至週五，凌晨2點到早上8點間的夜唱時段每人88元、不限人數的包廂則是888元，上述兩種皆可歡唱5小時，但須額外加10%服務費。

該資訊經臉書粉專「台南式」分享後，引起網友熱烈討論，「我給錢櫃或好樂迪一個機會，快點宣布夜唱6小時每人77元」、「超便宜的欸，唱起來」、「聚會完續攤不去網咖包夜了，去唱歌」、「這才是我要的血流成河」、「享溫馨就算15個人還是888，我剛剛才去唱而已」、「血流成河的戰爭」、「有夠便宜」、「這時間還是睡覺較實際」、「可能老了那個時段提不起勁」。

但也有人說，「為了賺錢，無視防疫」、「可以為防疫不要去嗎？命一條夠用嗎」、「別搶著室內群聚啊！要唱歌，以後有的是機會」、「可惜現在真的不適合去唱歌」。

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