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聲林學長姐進攝影棚突襲為哪樁？！學甫、思綾PK唱出年節送禮撇步

 ▲聲林之王學長姐突襲攝影棚還組隊PK，除了號召網友投票之外還有禮物要送粉絲。（影／ETtoday）

▲▼萬歲牌,禮盒,聲林之王,2022好康。（圖／翻攝自影片） 

▲聲林之王學長姐學甫、思綾帶萬歲牌新年禮盒來為學弟妹加油打氣。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

《聲林之王3》賽季已進行到一半，選手們各個身懷絕技、實力驚人，加上精彩的賽制，讓《聲林之王3》討論度遲遲不減，這次《聲林之王2》的學長姐劉學甫、陳思綾就來到東森新媒體ETtoday攝影棚突襲學弟妹！學甫跟思綾身為學長姐，探班當然要帶上伴手禮才有誠意，走進攝影棚突襲《聲林之王3》人氣選手邱彩衣、邱軍、南畯鵬，順便送上萬歲牌禮盒，為學弟妹加油打氣！

▲▼萬歲牌,禮盒,聲林之王,2022好康。（圖／翻攝自影片）

▲▼萬歲牌,禮盒,聲林之王,2022好康。（圖／翻攝自影片）

▲▼萬歲牌,禮盒,聲林之王,2022好康。（圖／翻攝自影片）

看到學長姐現身，三位選手都超驚喜，接過萬歲牌禮盒時還忍不住問：「還有嗎？」劉學甫馬上出考題：「不能這麼容易就給你們，想要的話要自己爭取。」為了化解賽季緊張氛圍，學甫跟思綾帶三人一起玩遊戲，也為粉絲們爭取萬歲牌禮盒，第一關就從比手畫腳開始，參賽者合作進行比手畫腳挑戰賽，限時三分鐘內答對的題數即為贈送粉絲禮盒的數量，由邱軍跟南畯鵬比給邱彩衣猜，邱彩衣身為學霸，當然信心十足，有學長姐在旁邊助攻，邱彩衣三分鐘內開外掛猜對六題，也為粉絲們贏得六盒萬歲牌禮盒。

▲▼萬歲牌,禮盒,聲林之王,2022好康。（圖／翻攝自影片）

緊接著是站台幫手資格賽，三位參賽者要在一分鐘內調整出五個音階的水杯琴，並用水杯琴敲出一小段快樂頌，根據敲出的音準及音色，學甫跟思綾會選出最適合自己戰隊的幫手！第一個上場的邱軍，雖然順利敲完，但走音走到底也讓人忍不住笑出來，可以說是「始終如一」；南畯鵬敲出的快樂頌雖然前幾個音有點猶豫，但整體算是可圈可點，讓學姐點頭；最後由音樂系的邱彩衣壓軸，毫不猶豫地流暢敲出快樂頌，更直接給出小調音階，超強大實力震驚全場！

▲▼萬歲牌,禮盒,聲林之王,2022好康。（圖／翻攝自影片）

看到彩衣的超強表現，思綾馬上選擇彩衣組隊，學甫則跟畯鵬一組，兩組人馬如火如荼開始練習，突然變成主持人的邱軍，在兩組人練習的過程中桌上的堅果吃了一口接一口，涮嘴不停，學甫也趁機說明：「萬歲牌的堅果有安心履歷，知道每一顆堅果是從哪裡來的，才能吃得健康吃得放心。」連不太吃甜食的邱軍吃到楓糖海鹽核桃也欲罷不能地表示：「這個甜吃起來很舒服。」

▲▼萬歲牌,禮盒,聲林之王,2022好康。（圖／翻攝自影片）

▲▼學甫、畯鵬，思綾、彩衣PK，兩種風格都讓人驚豔。

▲▼萬歲牌,禮盒,聲林之王,2022好康。（圖／翻攝自影片）

▲▼萬歲牌,禮盒,聲林之王。（圖／萬歲牌提供）

▲超有創意又唱出送禮撇步的歌詞讓人會心一笑。（圖／萬歲牌提供）

終於到了兩組人馬展現成果的PK時間，改編自快樂頌，唱出年節送禮心聲，走溫暖路線的學甫跟畯鵬，唱完之後讓邱軍大讚「有濃濃的可可堅果香」，暖男嗓音表露無遺，而思綾跟彩衣則使出輕快活潑的曲調應戰，唱完之後兩人還相互擊掌，畫面超可愛。

▲▼萬歲牌,禮盒,聲林之王,2022好康。（圖／翻攝自影片）

▲1/26前上網為你喜歡的曲風投票，就有機會抽中千元禮包。

▲▼拜年,萬歲牌,禮盒,聲林之王3。（圖／萬歲牌提供）

▲萬歲牌淳巧可可堅果禮盒。（圖／萬歲牌提供）

▲▼拜年,萬歲牌,禮盒,聲林之王3。（圖／萬歲牌提供）

▲萬歲牌醇萃咖啡堅果禮盒。（圖／萬歲牌提供）

同樣唱出年節送禮撇步，但風格卻截然不同的兩組人馬，勝負難分，但別擔心，因為勝負是交給粉絲來決定！現在起～1/26，上萬歲牌官方粉絲團https://reurl.cc/veedzo留言告訴大家你最喜歡哪個風格的快樂頌，再Tag好友一起來共襄盛舉，就有機會獲得千元禮包！萬歲牌「淳巧可可堅果」禮盒中有無調味核桃、淳巧可可杏仁、淳巧可可榛果，「醇萃咖啡堅果禮盒」中有莓香纖果、楓糖海鹽核桃、璞珞嚴選濾掛花香甜橘咖啡，讓你輕鬆來一場完美的下午茶，拜年送禮自用都合適。

►萬歲牌官方粉絲團https://reurl.cc/veedzo

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