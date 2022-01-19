管碧玲讚他挺18歲公民權　「侯友宜路線隱然浮現！」

▲侯友宜表態挺18歲公民權。（資料照／記者張榮恩攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

立法院臨時會啟動修憲工程，新北市長侯友宜也表態「我舉雙手支持18歲公民權，國家應該把公民權還給年輕人！」對此，民進黨立委管碧玲大讚，侯友宜路線，隱然浮現！

侯友宜指出，自己舉雙手支持18歲公民權，未來新北市也會透過青年局建置青年發聲平台，讓「18歲公民權」形成社會多數共識，進而完成憲法修正，讓青年一起參與這個國家的公共事務，「由他們來告訴我們心中的想法，而不是我們以老派的邏輯去告訴他們怎樣做才對。」

管碧玲表示，朱立倫與韓流、戰鬥藍綁在一起，身為黨主席，走不出朱立倫路線！侯友宜繼公投後，再登高一呼支持「18歲公民權」入憲，侯友宜路線，隱然浮現！

管碧玲說隱然「浮現」並不是隱然「成形」！接下來要看的，是他有沒有真正去說服、影響國民黨立法院黨團？有沒有在中常會發言影響黨的政策？如果有，我們應該肯定他！這需要真誠，這需要魄力！

管碧玲反問，新北市長表態了！「想選台北市長的蔣萬安呢？侯友宜能，蔣萬安不能？國民黨會有侯友宜路線嗎？會有蔣萬安路線嗎？我不知道，但是我樂見其成！」

立法院臨時會啟動修憲工程，修憲委員會18日上午針對18歲公民權修憲提案達成共識，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。該修憲提案仍須待本周逐條討論完畢、完成初審後，再經院會4分之3立委決議，才會正式提出交由人民投票複決。