　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

管碧玲讚他挺18歲公民權　「侯友宜路線隱然浮現！」

▲▼侯友宜視察校園用餐防疫措施。（圖／記者張榮恩攝）

▲侯友宜表態挺18歲公民權。（資料照／記者張榮恩攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

立法院臨時會啟動修憲工程，新北市長侯友宜也表態「我舉雙手支持18歲公民權，國家應該把公民權還給年輕人！」對此，民進黨立委管碧玲大讚，侯友宜路線，隱然浮現！

侯友宜指出，自己舉雙手支持18歲公民權，未來新北市也會透過青年局建置青年發聲平台，讓「18歲公民權」形成社會多數共識，進而完成憲法修正，讓青年一起參與這個國家的公共事務，「由他們來告訴我們心中的想法，而不是我們以老派的邏輯去告訴他們怎樣做才對。」

管碧玲表示，朱立倫與韓流、戰鬥藍綁在一起，身為黨主席，走不出朱立倫路線！侯友宜繼公投後，再登高一呼支持「18歲公民權」入憲，侯友宜路線，隱然浮現！

管碧玲說隱然「浮現」並不是隱然「成形」！接下來要看的，是他有沒有真正去說服、影響國民黨立法院黨團？有沒有在中常會發言影響黨的政策？如果有，我們應該肯定他！這需要真誠，這需要魄力！

管碧玲反問，新北市長表態了！「想選台北市長的蔣萬安呢？侯友宜能，蔣萬安不能？國民黨會有侯友宜路線嗎？會有蔣萬安路線嗎？我不知道，但是我樂見其成！」

立法院臨時會啟動修憲工程，修憲委員會18日上午針對18歲公民權修憲提案達成共識，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。該修憲提案仍須待本周逐條討論完畢、完成初審後，再經院會4分之3立委決議，才會正式提出交由人民投票複決。

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
本土疫情延燒　12縣市校園措施一次看
快訊／Keanna爆「婚內一夜情ØZI」　謝和弦發聲了
東吳有確診足跡！學生怕爆「當天大會考」：完了
Keanna爆「婚內一夜情ØZI」　細節揭露
快訊／國道三號「翻覆車禍」！　男無生命跡象
快訊／新竹國小女學生確診　全校PCR採檢結果出爐
帛琉爆167例確診「旅遊泡泡恐成破口」　指揮中心回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

寫給蔡英文的一封信　王婉諭：可否為失控的監護處分修法踩下煞車？

家長注意！北市寒假實體課輔喊卡　12縣市校園措施一次看

管碧玲讚他挺18歲公民權　「侯友宜路線隱然浮現！」

莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

國民黨成功擋下「帝制法」　喊話蔡政府：勿為一黨之私犧牲人民福祉

紅燈就換車廂！北捷龍山寺站試辦「導引光條」　4色辨識人潮擁擠度

「國會豈容任何人恐嚇？」　柯建銘曝華視總經理結局：你留不住了

快訊／東吳大學城中校區有確診足跡　北市證實：桃園確診者到過

酒駕修法僅將累犯延五年　蔣萬安批：完全無法回應各界期待！

Kolas隨賴清德出訪宏都拉斯　自爆常被誤認「這三國」外國人

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

不好喝「真的去退錢」！下秒羅時豐突襲　送親簽海報...姪子「丟地上」：還沒人撿XD

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

3層別墅只賣1050萬沒人買　4年後飆1900萬高價她傻眼

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

寫給蔡英文的一封信　王婉諭：可否為失控的監護處分修法踩下煞車？

家長注意！北市寒假實體課輔喊卡　12縣市校園措施一次看

管碧玲讚他挺18歲公民權　「侯友宜路線隱然浮現！」

莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

國民黨成功擋下「帝制法」　喊話蔡政府：勿為一黨之私犧牲人民福祉

紅燈就換車廂！北捷龍山寺站試辦「導引光條」　4色辨識人潮擁擠度

「國會豈容任何人恐嚇？」　柯建銘曝華視總經理結局：你留不住了

快訊／東吳大學城中校區有確診足跡　北市證實：桃園確診者到過

酒駕修法僅將累犯延五年　蔣萬安批：完全無法回應各界期待！

Kolas隨賴清德出訪宏都拉斯　自爆常被誤認「這三國」外國人

寫給蔡英文的一封信　王婉諭：可否為失控的監護處分修法踩下煞車？

《超級名模生死鬥》評審染疫「太胖併發心肌梗塞」過世　享壽73歲！

新店隨機殺人魔逃死！獄中霸凌室友「噁餵馬桶水」　改判理由曝

昔勇士搭檔柯瑞與杜蘭特仍在爭MVP　「咖哩」本人直呼不可思議

解讀經濟學人》盧信昌／全球通膨進行式　「科技追蹤」嚴控物價

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被Keanna戴綠帽：還有臉告我

3招減肥賺Apple Watch！　「運動神卡」最高回饋9.6%

119消防節　南消辦挽袖捐熱血

《出租女友》第二季開播時間確定　四婆接力登場...網：演到218？

俄羅斯打臉美國粗暴言論　國防部：部隊已全數「撤離哈薩克」

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

政治熱門新聞

快訊／亞東醫院護理師傳Omicron給兒子　足跡在士林、板橋

快訊／東吳大學城中校區有確診足跡

亞東護理師傳Omicron給5歲童　母子「雙北足跡」集中士林、板橋

四叉貓隔106天第5度抗體　高端續航情況曝光

快訊／新北高中以下畢旅全延期　寒期輔導「滾動式修正」

快訊／桃園確診數恐上升　侯友宜：新北全力支援桃園

快訊／亞東醫院Omicron感染源不明　侯友宜宣布：擴大篩檢

「看不懂公文」撂不倒她　單親媽媽稱霸宜蘭政壇原因曝光

台中交通局秀證據：「中捷藍線變更」始作俑者是林佳龍

侯友宜「不禁餐廳內用」　原因曝光

莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

快訊／賴清德過境美國訪宏都拉斯6天5夜　蔡英文交辦3大任務

10年來首家　NCC通過鏡電視新聞台　

快訊／亞東醫院護理師5歲兒染疫　一採陰、匡列2天才發燒

更多熱門

相關新聞

柯文哲獲「這族群力挺」民調飆升！　黃暐瀚：民眾黨正在吃藍營的票

柯文哲獲「這族群力挺」民調飆升！　黃暐瀚：民眾黨正在吃藍營的票

根據媒體日前公布「全國政治人物聲望調查」，新北市長侯友宜70％滿意度拿下第一，其次為衛福部長陳時中57％、台北市長柯文哲48％。資深媒體人黃暐瀚18日分析，與去年4月調查相比，國民黨支持者對柯文哲滿意度上升22％，對侯友宜滿意度則下降10％，「顯示民眾黨正在吃國民黨的票。」

快訊／桃園確診數恐上升　侯友宜：新北全力支援桃園

快訊／桃園確診數恐上升　侯友宜：新北全力支援桃園

18歲公民權修憲送院會表決　侯友宜舉雙手支持：國家應把權利還年輕人

18歲公民權修憲送院會表決　侯友宜舉雙手支持：國家應把權利還年輕人

快訊／新北跟進提前放寒假？　侯友宜：目前仍按學期規定

快訊／新北跟進提前放寒假？　侯友宜：目前仍按學期規定

滿意度7成！超越陳時中、柯文哲　侯友宜：民調都是一時的

滿意度7成！超越陳時中、柯文哲　侯友宜：民調都是一時的

關鍵字：

管碧玲侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

即／客運擦撞機車　女騎士頭遭輾爆慘死

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

竹東唯一合法殯儀館快倒　70萬人恐繼續喝洗屍水

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

快訊／是真的！周杰倫三度當爸證實昆凌懷孕

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

快訊／本土+10！西堤傳播鏈續增　境外44例

Keanna、ØZI約砲暈船撕破臉？她揭「砲友5大鐵則」

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

快訊／亞東醫院護理師傳Omicron給兒子　足跡在士林、板橋

「鄰居占位為王」神人曝1招：從此沒人敢停

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

不好喝「真的去退錢」！下秒羅時豐突襲　送親簽海報...姪子「丟地上」：還沒人撿XD

不好喝「真的去退錢」！下秒羅時豐突襲　送親簽海報...姪子「丟地上」：還沒人撿XD

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面