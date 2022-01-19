　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女駕駛壓壞4蘋果　水果攤逼「賠整箱」：其他蘋果心理有陰影賣不掉

▲▼水果,蘋果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子開車不慎壓壞4顆蘋果，攤販逼賠整箱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

遼寧營口日前發生行車糾紛，一名崔姓女子在批發市場開車時，不慎壓到路邊攤販的4顆蘋果，遭攤販求償整箱蘋果的錢，理由竟是「其他蘋果受到驚嚇，有心理陰影」，讓崔女當場傻眼。

綜合陸媒報導，崔女18日開車經過營口的魷魚圈批發大市場，因為過程中沒注意，不慎壓到路邊攤販的4顆蘋果，她發現後也立刻下車道歉，並願意賠償壓壞的蘋果。

沒想到，攤主聽完卻不滿意，直接躺在地上，不讓崔女走人，要求賠償100元（人民幣，下同，約新台幣434元），因為其他蘋果因此受驚，「有心理陰影賣不出去了」，若不賠償就砸車。

▼攤販要求女子賠整箱，否則就砸車。（圖／取自Pixabay）

▲▼護士半夜被要求削蘋果（圖／取自Pixabay）

崔女拒絕無理的要求，攤主發現敲詐失敗，打電話報警，告知「有人欺負農民」，甚至謊稱「崔女踹飛蘋果」，接下來還真的有路人上前將蘋果箱踹翻，還說是崔女所為。

等待員警到場的過程中，攤主與附近民眾不斷起鬨，向崔女嗆聲「買得起車賠不起一百塊錢」，還有人撿地上的蘋果來吃。

所幸崔女的車上有裝行車紀錄器，員警到場後一查，得知事情真相，立刻嚴肅批評了蘋果攤攤主、滋事的民眾，崔女賠償了10元（約新台幣43元）後順利離開。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
吞藥可配茶？名醫揭三大禁忌　搭「1水果」一起吃恐致命
小商人PO「結婚證書」打臉！　青青回應了
鳳梨姊捲入KØ戰！曝「Keanna騙閨蜜寶寶作證」動怒了
酸塔綠班3度致歉　禾餘麥酒創辦人疑「再背後捅刀」被抓包
夜市吃牛排驚見「徒手撈麵」　他點完餐瞬間沒食慾
防疫計程車回「我不能載客」竟遭強上　4屁孩被阻止竟圍毆司機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女駕駛壓壞4蘋果　水果攤逼「賠整箱」：其他蘋果心理有陰影賣不掉

斯洛維尼亞挺台遭回酸　國台辦：好好讀讀《中斯聯合公報》原文

公司尾牙大合照！他下秒嘔吐狂噴　前排女同事慘遭「洗頭」

千億園林女王淪大陸「最慘女首富」　賣花女起家財產恐被清零

肯定港府撲殺2千隻倉鼠　專家馬上收到「叫他去死」恐嚇信！

香港倉鼠驗出Delta病毒　兔子、天竺鼠也被強制接受檢測

我家住在貓熊村／村民與野生貓熊共生　氂牛減產維護國寶聚居地（下）

我家住在貓熊村／村民與野生貓熊共生　氂牛減產維護國寶聚居地（上）

陸中汽協預估：中國新能源車銷量今年可達500萬輛　成長47%

男醫生B站「直播婦科手術」偷拍私密部　女同事竟裝沒看見

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

不好喝「真的去退錢」！下秒羅時豐突襲　送親簽海報...姪子「丟地上」：還沒人撿XD

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

3層別墅只賣1050萬沒人買　4年後飆1900萬高價她傻眼

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

女駕駛壓壞4蘋果　水果攤逼「賠整箱」：其他蘋果心理有陰影賣不掉

斯洛維尼亞挺台遭回酸　國台辦：好好讀讀《中斯聯合公報》原文

公司尾牙大合照！他下秒嘔吐狂噴　前排女同事慘遭「洗頭」

千億園林女王淪大陸「最慘女首富」　賣花女起家財產恐被清零

肯定港府撲殺2千隻倉鼠　專家馬上收到「叫他去死」恐嚇信！

香港倉鼠驗出Delta病毒　兔子、天竺鼠也被強制接受檢測

我家住在貓熊村／村民與野生貓熊共生　氂牛減產維護國寶聚居地（下）

我家住在貓熊村／村民與野生貓熊共生　氂牛減產維護國寶聚居地（上）

陸中汽協預估：中國新能源車銷量今年可達500萬輛　成長47%

男醫生B站「直播婦科手術」偷拍私密部　女同事竟裝沒看見

單場14投14中超神菜鳥　徐玉蓮飆30分讓國泰學姊全跪了

斯洛維尼亞稱呼台灣是國家　趙立堅：深感震驚、強烈反對

台61線蛋車自撞2死！駕駛「被驗出吸毒」　2保險公司拒賠726萬

雷神索爾拿小斧砍柴「連劈6次失敗」　笑翻300萬網友：快叫美國隊長來

快訊／高雄鳳山「大貨車翻覆」！車輛側躺路中央　油漬滲滿地

雙北房價成強弩之末？　鄭欽天：蛋黃區、豪宅恐現修正

小商人挖鐵證PO「結婚證書」打臉！　青青不怕：明天就換新身分證

女駕駛壓壞4蘋果　水果攤逼「賠整箱」：其他蘋果心理有陰影賣不掉

莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

驚艷！油菜田浮現「生命之花」　小農鋤地作畫有如神奇麥田圈

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

大陸熱門新聞

百萬網美不雅片瘋傳！暗黑經歷曝光

女員工請假原因「懶得回來」　老闆批准

女孩相親點18道菜！他一算帳單尿遁落跑

他尾牙大合照嘔吐　女同事遭「洗頭」

歌曲遭KTV封殺！黃安：到底破壞台灣什麼

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

港寵物店員確診　倉鼠也染Delta

港疑爆全球首例「倉鼠傳人」確診　

打工男爽中3145萬頭獎　6年後花光獎金

賣花女變園林女王　卻淪「最慘女首富」

我家住在貓熊村／記者花23年記錄藏族鄉村 從觀察者成一家人

史上最慘電影首日僅3人看！總票房8760元秒撤檔

大陸GDP高成長　陸副外長：還有2億多家庭沒有抽水馬桶

醫生B站「直播婦科手術」偷拍私密部

更多熱門

相關新聞

吃蘋果除蒜臭！營養師曝超實用「去蒜味6招」

吃蘋果除蒜臭！營養師曝超實用「去蒜味6招」

大蒜是做菜不可或缺的好食材，舉凡爆香、搗碎成蒜泥、入湯等，甚至有人吃飯也習慣咬上一兩顆蒜。不過，食用大蒜後，口腔常會殘留濃濃的蒜臭味，十分困擾。Katy營養師就在粉專哈哈營養教大家6招去除口臭的方法，除了常見的漱口水、嚼口香糖以外，嚼薄荷葉及吃生菜水果的效果更是突出。

電信三雄「春節優惠」一次看！蘋果購物金、舊換新折抵

電信三雄「春節優惠」一次看！蘋果購物金、舊換新折抵

iPhone 13賣超好　蘋果2021年Q4全球手機市佔率奪冠

iPhone 13賣超好　蘋果2021年Q4全球手機市佔率奪冠

蘋果重登全球第一　中國市場強勁

蘋果重登全球第一　中國市場強勁

iOS 15再爆bug！Safari上網「帳密恐外流」　只能關掉這設定改善

iOS 15再爆bug！Safari上網「帳密恐外流」　只能關掉這設定改善

關鍵字：

蘋果駕駛水果攤

讀者迴響

熱門新聞

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

即／客運擦撞機車　女騎士頭遭輾爆慘死

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

竹東唯一合法殯儀館快倒　70萬人恐繼續喝洗屍水

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

快訊／是真的！周杰倫三度當爸證實昆凌懷孕

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

快訊／本土+10！西堤傳播鏈續增　境外44例

Keanna、ØZI約砲暈船撕破臉？她揭「砲友5大鐵則」

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

快訊／亞東醫院護理師傳Omicron給兒子　足跡在士林、板橋

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

不好喝「真的去退錢」！下秒羅時豐突襲　送親簽海報...姪子「丟地上」：還沒人撿XD

不好喝「真的去退錢」！下秒羅時豐突襲　送親簽海報...姪子「丟地上」：還沒人撿XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面