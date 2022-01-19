疫苗量能「佔全台五分之一」卻挨批　北市：不該用口水抹滅醫護付出

▲全台於1月18日至1月22日中午12時開放第20期疫苗預約。（示意圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

指揮中心於18日在1922平台開放第20期疫苗預約，只要已經接種2劑疫苗且隔12週，並滿18歲民眾，就可以預約1月24日至30日的第三劑疫苗，全台可施打人數高達760多萬人；全台於第20期疫苗開設118萬4629量能，其中台北市就佔了19.72％，高達全台量能的五分之一。

面對民眾第三劑疫苗接種需求，由於指揮中心先前關閉1922疫苗預約平台，因此台北市政府於1月3日開放台北市疫苗預約系統；後來指揮中心宣佈，將第三劑疫苗間隔時間縮短至12週，使可施打人數從40萬人大增至760多萬，並重啟1922預約平台，因此北市僅第19期疫苗預約未加入1922平台，第20期回歸中央預約。

第20期疫苗的全台總量能達118萬4629劑，其中BNT最多為71萬9154劑，其次是莫德納34萬9664劑，高端9萬7213劑，AZ 1萬8598劑。台北市政府數據顯示，北市開放23萬3555的接種量能，佔了全台19.72％，其中莫德納開設15萬5472量能，其次為BNT 7萬823劑、高端7800劑。

台北市副發言人魏佑任表示，數字不會說謊，第20期的疫苗預約量能，台北市足足佔了全國五分之一，為的就是提供給市民最好的服務、盡可能滿足民眾接種疫苗的需求；有心人士卻刻意歪曲事實，北市府深感遺憾，「再怎麼蠻橫不講理，都不該用口水來抹滅醫護人員的辛勞和付出。」