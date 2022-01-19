雙北、桃園、台中「寒假課輔暫停？」　措施懶人包總整理

▲台北市寒假課輔、社團、畢業旅行等比賽暫停至2月底。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情日前燒進校園，雖然即將放寒假，各縣市還是有所警戒，畢竟還有寒假課輔、社團等活動。北市今（19）日就直接宣布，寒假課輔、社團、畢業旅行等比賽暫停至2月底；不過同在雙北生活圈的新北教育局並無硬性規定，基本上鼓勵學校採線上辦理。《ETtoday新聞雲》整理目前有宣布的縣市，一次看各地區寒輔措施。

●台北市：

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北市教育局長曾燦金宣布，從後天（21日）寒假開始到2月底，原則暫停或延期辦理校外教學及畢業旅行與服務學習，寒假中各項學習活動，包括課業輔導、學藝活動、補教教學，改為線上方式或延後辦理。

而體育運動賽會或體育活動，像是教育盃賽事，一樣從寒假開始到二月底暫緩辦理，3月再來看疫情狀況做滾動修正。若要參加國際賽或全國賽的技職選手、建教生、運動選手、表演藝術比賽選手，寒假期間的訓練工作可以維持辦理，但防疫工作一樣要加嚴

另外，要是屬於照顧或托育性質課後照顧班，原則維持辦理，過去已有類似模式，主因是家長無法照顧孩子時，需要托育與照顧需求，可以申請，但防疫要加嚴，等級要提高。

→詳情請讀：北市宣布校外教學、畢業旅行及運動賽事暫緩到2月底

●新北市：

新北市教育局表示，寒假期間（1/21至2/10）校園課業輔導及各類活動，鼓勵學校採線上辦理，非必要活動可暫停或延期；倘舉辦實體活動則務必落實防疫措施，包含固定人員、固定座位、量體溫、戴口罩、落實清消等。開學後學校辦理各師生活動部分，將視疫情狀況滾動式修正。

面對疫情發展，新北市也已提醒各校預先擬定停課、補課及定期評量應變計畫且進行遠距教學演練，運用「新北市防疫線上學習方案」各項線上教學資源及平台，規劃線上彈性補課計畫（含視訊教學、錄製教學影片等），維護學生學習權益。

→詳情請讀：新北高中以下畢旅全延期 寒期輔導「滾動式修正」

●桃園市：

桃園市長鄭文燦表示，桃園市國高中在本週考完期末考後，可提前放寒假。而在經教育局與各校意見交流後，有關學生寒假輔導課程部分，以線上教學為主、實體教學為輔的方式進行。

另外，鄭文燦12日就已宣布取消國小戶外教學，15日上午的防疫會議時也提到，國、高中生取消畢業旅行，戶外教學、隔宿露營也都取消。

●台中市：

台中市政府表示，110學年度各校寒假課業輔導及營隊照常舉行，倘疫情警戒升級，將滾動修正為停辦或改成辦理線上學習。

另執行寒假校園課業輔導、營隊活動，請各校務必落實勤洗手、全程佩戴口罩，若須留校用餐，須使用隔板；每日確實進行環境清潔消毒，以維護師生及校園防疫安全。