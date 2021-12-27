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雲林西螺「雲44線鄉道」　斥資238.7萬預計農曆年前完工

▲雲林西螺鎮「雲44線鄉道」年久失修，路面老舊破損嚴重，影響用路安全。縣長張麗善今(27)日上午與縣議員李明哲、廖偉晴、廣興里里長廖振毅等地方民意代表前往會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮廣興雲44線為廣興里聯外重要道路，鄉親反映路面龜裂、車轍不平整，造成交通上的不便與危險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮「雲44線鄉道」年久失修，路面老舊破損嚴重。縣長張麗善今(27)日上午與縣議員李明哲、廖偉晴、廣興里里長廖振毅等地方民意代表前往會勘，縣長張麗善表示，為顧及鄉親安全與道路品質提升，縣府積極籌措相關道路養護經費，趕辦雲44線道路改善工程並已發包，希望盡早完善當地路況。

西螺鎮廣興雲44線為廣興里聯外重要道路，鄉親反映路面龜裂、車轍不平整，造成交通上的不便與危險。張縣長今透過開工前說明會向鄉親報告，雲44線道路改善工程，將進行道路刨鋪及劃設標線改善，沿線40座人手孔蓋，也將配合下地政策，改善道路品質，提升用路人使用安全，預計農曆年前完工。

張麗善指出，西螺鎮廣興雲44線道路改善工程總經費238萬7千元整，契約金額186萬5千元整。已於2021年11月29日決標、將於12月31日開工，工期為30日曆天，改善長度約為526公尺，寬度約為10.8公尺，預計於111年1月30日前完工。對於施工期間可能造成大家不便，張縣長請鄉親體諒，另為道路安全與品質，也承諾縣府團隊一定會做好地基養護、工程與品質兼顧，讓道路使用更長久。

▲雲林西螺鎮「雲44線鄉道」年久失修，路面老舊破損嚴重，影響用路安全。縣長張麗善今(27)日上午與縣議員李明哲、廖偉晴、廣興里里長廖振毅等地方民意代表前往會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林西螺鎮「雲44線鄉道」年久失修，路面老舊破損嚴重，影響用路安全。縣長張麗善今(27)日上午與縣議員李明哲、廖偉晴、廣興里里長廖振毅等地方民意代表前往會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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