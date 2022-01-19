1歲男童獨留在家跌破頭狂哭！臉上、地上都是血　2寶媽慘了

▲高雄市警察局鳳山分局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄鳳山區一名媽媽今（19）早將1歲10個月大的小男童獨留在家，不料，小男童在家摔得滿臉傷，不斷放聲狂哭，鄰居聽聞哭聲後隨即報警。警消到場見到小男童隔著鐵門哭，臉上、身上，還有地上的血都乾涸了，隨即破門將男童載往醫院治療。由於男童媽媽行為已違反兒少法，高雄市社會局也裁定需上親職教育課程。

這名1歲10個月大的小男童今早被媽媽獨留在家中，但在家中不小心跌破頭後不斷放聲狂哭，鄰居聽到傳出小孩淒厲哭聲，嚇得緊急報警並撥打119求救。

警消獲報後到場發現，小男童隔著鐵門狂哭，且全身都是血，不知道受傷後血流了多久，甚至臉上、身上還有地上的血都乾涸了，當下立即破門救援將小男童送院治療，所幸經檢查後，除了額頭有撕裂傷，其他並無大礙。

▲1歲大男童被獨留在家跌破頭狂哭。（示意圖／翻攝自pexels）

男童媽媽獲知消息後急忙趕到醫院，坦承早上小男童還在睡覺，所以才會趁機會先送老大出門上課，沒想到卻發生這種事，她並強調下次絕對不會再這樣子了。

警方依規定通報高雄市社會局，社工稍早也聯繫上男童媽媽，目前孩子傷勢穩定，明天會安排到家中家訪。社會局表示，父母態度積極配合，不過，因為男童媽媽已經違反兒少法第51條，不得讓6歲以下獨留的規定，社會局將裁定上親職教育課程。

依據兒童及少年福利與權益保障法第51條，6歲以下或有需要特別看護的兒童，不可讓他獨處或由不適當的人代為照顧，違反規定的父母親或照顧者，可依兒童及少年福利與權益保障法第99條，處罰三千元以上一萬五千元以下罰鍰；依102條接受4小時以上50小時以下親職教育輔導。