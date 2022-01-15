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徵女友回家過年「領到的紅包全歸妳」！千人心動：年終有著落了

▲▼ 開工紅包（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO開出的條件超誘人。（圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著農曆春節腳步愈來愈近，一名男網友感嘆表示，沒有女朋友不敢回家過年，想徵求一名女性充當女友，陪他一起回去過年，應付親朋好友，會帶對方到親戚家搜刮紅包，「妳領到的紅包都歸妳」，且吃、住、娛樂全由他支付，貼文一出吸引不少網友喊「我要」，甚至還有人笑說「男性能報名嗎？」

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，「當兒子跟當舅舅的總是最可憐的那一個」，沒有女朋友不敢回家過年，想徵求一名女生假扮女友陪他一起回去，讓他可以應付親戚朋友，他開出超誘人條件，「妳領到的紅包都歸妳，我會帶你去我親戚18代那搜刮紅包！只要妳敢要且不尷尬，尷尬的就是我親戚他們」。

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原PO還大方表示，過年期間的吃飯、住宿、玩樂的錢，他全都包了，「歡迎到櫃檯報名，限女性單身未婚」。另外，他也曬出今年準備的紅包串，上頭有100元、500元、1000元、2000元，需要一張一張塞進去，看似簡單其實很麻煩，「發現買這個回來包紅包，根本是搞累自己的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

▲原PO霸氣喊「費用我全包」。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

貼文一出，不少網友看到「紅包都歸妳」心動在底下留言，並TAG好友，「快點，去當他女友有錢賺啊」、「我幫你找到一個賺錢的管道了」、「已婚大媽臉皮超厚的可以卡位嗎」、「離過婚三個小孩可以嗎」、「我肯定不尷尬的」、「創業低谷老闆娘我本人，想賺年終獎金」。

也引來不少網友搞笑留言，「經濟不景氣，不如我老婆孩子出租給你吧 」、「如果不介意年齡的話，我幫我媽媽報名，尷尬的絕對是你家親戚，保證從此以後家人不再催」、「我塞兩顆饅頭報名可以嗎」、「男扮女裝接受嗎」、「你徵個男友搞不好以後都可以不用回去了」。

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