生鮮外送員借廁所竟偷內衣褲　她氣炸報警「覬覦美色」求驗DNA

▲方姓外送員被指控覬覦女客戶美色偷內衣，被害人要求驗DNA證明內衣褲沒有被玷汙。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

方姓外送司機去年外送一批生鮮食材到訂戶小美(化名)住處，等了半小時才等到小美下樓領貨，方男佯裝上樓借用廁所，趁機拿走晾在裡面的內衣褲各1件，沒想到這套私密衣服，屬於小美的室友，室友認為方男覬覦小美外貌卻偷她內衣，希望檢警檢查內衣褲是否遭玷汙，因最後驗無男性DNA，台北地檢署13日依竊盜起訴方男。

方姓男子是在2021年7月16日晚上接到生鮮食材的訂單，他依訂單指示，送貨到台北市文山區某出租公寓，方男覺得小美遲了半小時才下樓領貨，心裡不是滋味，藉口等到尿急，要借廁所，小美帶著方男上樓，沒想到方男一進廁所看到女性內衣褲，直接收下帶走。

當晚小美的室友發現自己晾在廁所的貼身衣物不見而報警，警方不到一小時就找到方男，方男坦承因為不滿小美讓他等太久，所以起意要「戲弄」小美，沒有要偷走的意思，也不知道原來是小美室友的內衣褲。

小美室友不滿認為，小美外型亮麗，又有外籍男友陪伴，方男可能是覬覦小美的美貌，才會偷走內衣褲，擔心內衣褲已經被方男玷汙毀損，不過因為檢警送驗，沒有在內衣褲上發現男性DNA，所以最後檢察官僅依竊盜罪嫌起訴方男。

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