新黨40萬政治獻金爆違法　郁慕明「不知港人捐贈」繳庫換緩起訴

▲新黨榮譽主席郁慕明因在任主席時，收受香港人經營的公司政治獻金，獲緩起訴處分。（資料照／記者趙禕攝）

記者劉昌松／台北報導

監察院日前查核新黨在2018年申報的政治獻金時，發現其中1筆40萬元是由「安和行」公司捐贈，但「安和行」負責人是香港籍，依《政治獻金法》規定政黨不得收受，檢察官偵辦認為，安和行是台灣公司，當年黨主席郁慕明、陳姓出納不知負責人具有香港籍，才會一時疏失收下捐，考量新黨已將40萬依法繳庫，19日給予郁、陳緩起訴處分。

檢察官調查，「和安行」公司的原始股東，大多是早年跟著國民政府遷移來台人士，成立安和行主要經營國外藥品代理業務，前任負責人陳蓮娣本來擁有台灣身分證，但她的女兒甄美芳因為一直留在香港生活，2016年間，甄接手公司營運，但直到2021年3月才取得台灣籍。

但是在甄取得台灣籍之前，和安行在2018年間就匯款40萬元至新黨的政治獻金專戶，新黨依法申報後，被監察院查核發現，甄美芳當年還是香港人，依照《政治獻金法》第7條、第25條相關規定，政黨不能收受由港、澳人士擔任負責人的法人獻金，必須拒絕或收受後繳庫，因此告發郁慕明和處理相關捐贈的陳姓出納。

陳姓出納出庭坦承犯罪，卸任主席、現為榮譽主席的郁慕明則因疫情關係，雖然人在大陸，但具狀向檢察官承認，確實有收受和安行獻金，願意接受緩起訴處分，檢察官考量新黨在得知違反法令後，已將40萬元繳庫，給予2人緩起訴處分，處分期間1年，條件是郁、陳各要再支付公庫5萬、3萬元。

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