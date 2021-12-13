最大宗立委收賄再爆新罪證！趙正宇打臉自己　750萬來源不明慘了

▲立委趙正宇的來源不明財產從原先的170萬元，增加到920萬元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦史上最大立委收賄弊案，去年在無黨籍立委趙正宇家中，搜到牛皮紙袋裝的920萬元現金，當時台北地檢署僅起訴其中170萬元涉嫌財產來源不明罪，但案經高檢署發回續查，檢察官調閱趙正宇申報資料，發現他的政治獻金早都用完了，13日把其他750萬元涉嫌財產來源不明罪送法院併辦審理。

北檢2020年9月間，起訴前太流董事長李恆隆涉嫌透過中間人郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明，以透過修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪SOGO經營權，全案涉及《貪污治罪條例》相關罪嫌，正由台北地院審理中。

其中趙正宇的辦公室主任林家騏涉嫌假借老闆名義，更向寶塚殯葬業者詐騙1100萬元遭起訴，趙正宇則只有因為170萬元現金來源不明，以及逃漏稅約68萬元遭起訴，並請求法院從重量刑。

不過趙正宇當時遭搜索時，被查扣到的現金高達920萬元，雖然趙正宇辯稱，這些是私人幫建商處理事情的佣金，還有政治獻金結餘款，但檢察官再次調查後，發現趙正宇自己申報的政治獻金明細中，所有獻金應該都已經用完，趙正宇無法交代為何還有這麼多結餘款，因此認定這筆錢都屬於來源不明財產，扣除原先起訴的170萬元，再併辦750萬元現金也涉財產來源不明罪，至於趙所涉及的行收賄部分，則再次處分不起訴。

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