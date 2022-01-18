幫菜鳥繫領結挨告性騷　總幹事超尷尬：不知「他」是「她」

▲賴姓男子幫職場年輕人打領結挨告性騷擾，才發現新同事原來是女生。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名賴姓保全公司人員去年在派駐辦公大樓時，伸手幫1名年輕保全整理制服領結，事後遭控涉嫌性騷擾，賴男這才尷尬發現，原來那位「菜鳥」是個女生，台北地檢署檢察官勘驗監視畫面，賴男幫女保全碰觸年輕女保全的頸部附近僅4秒鐘，沒有性騷擾意圖，處分不起訴。

檢警調查，賴男在2021年間被保全公司派任新北市新店區某辦公大樓擔任總幹事，9月15日上午11點多，在1樓大廳看到站大門的新同事，服儀不整，上前提醒制服領結掉下來了，並伸手幫忙把領結推上去，然後按下領結後面的壓扣。

賴男挨告趁人不及抗拒性騷擾後嚇一大跳，趕緊解釋他不知道那位短髮保全是女生，他只是想幫忙整理服儀，沒有性騷擾的意思，但年輕女保全仍指控，她當時已經有撥開賴男的手，賴男仍持續碰觸她的胸口、胸部、脖子等地方，讓她感覺不舒服。

檢察官調閱辦公大樓大廳監視畫面，沒有看到年輕保全明顯的撥手動作，至於畫面中的賴男，的確曾把雙手伸向年輕保全繫領結的地方，鬆手後又在自己的頸部附近比劃，整個過程僅4秒鐘，且賴男曾把年輕保全的領結拉離開年輕保全的身體，雙手懸空做出調整領結的動作，可見沒有要刻意碰觸身體，應與性或性別無關，因此以主觀無犯意等理由，處分不起訴。

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