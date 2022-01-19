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千億園林女王淪大陸「最慘女首富」　賣花女起家財產恐被清零

▲▼何巧女，東方園林女董事 。（圖／視覺中國）

▲何巧女有「園林女王」之稱。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江武義籍的何巧女從街頭賣花起家，因創辦「東方園林」公司賺到身家300億元（人民幣，下同，約新台幣1300億元），成為浙江女首富，還與格力電器女董座董明珠齊名，一起被譽為「商界雙姝」。不過她日前因為房子遭法拍而引發外界關注，被陸媒稱為「2021年最慘女首富」。

綜合陸媒報導，何巧女從一位「賣花姑娘」到拚到浙江女首富，可以說是白手起家的代表人物。她1966年出生於浙江武義縣一個貧窮的農村家庭，一家6口擠在30平方公尺（約10坪）的房子裡，因為買不起涼鞋，直到10歲夏天都是赤腳走路。

何巧女的父親1980年在農村種植花木發家。1984年，22歲的何巧女受父親影響，選擇園林專業進入北京林業大學學習。一次盆景展銷的機會，她看到其中商機，於是辭掉公務員工作，開了間花店，銷售盆景綠植。

▲▼何巧女，東方園林女董事 。（圖／視覺中國）

▲何巧女經營的「東方園林」主要提供生態濕地、園林建設和水利市政等設計施工 。（圖／視覺中國）

何巧女1992年創辦了東方園林的前身東方園林藝術服務部，不過次年即連連遭遇打擊，聘請的經理捲款逃走，投資的鐵礦被騙。最艱難的時候，何巧女曾寫下無數個欠條，全家人住在民工聚集地，還曾發生過民工上門要債的情況。對此，父親何永彩也勸過女兒放棄，何母表示，「老頭子（指何永彩）說你別開公司了，就自己賣了多少賺多少行了，開公司太累了。」

不過何巧女性格強硬，決定繼續堅持。1995年正逢房地產高速發展，她抓住地產園林的商機，將東方園林做大，並於2009年成功帶著「東方園林」登陸深交所，成為「中國園林第一股」，開盤當天，股價就一飛沖天，達到116.5元，次年股價就飆升至每股229元，成為「A股股王」。同年何巧女也登上胡潤百富榜，被外界稱為「園林女王」。

然而到了2018年，東方園林出現融資難問題，並出現發債失敗的尷尬境況，同年10月股價跌超6成，市值蒸發320億元。東方園林債務危機自此始終難解，經營業績每況愈下。

為了自救，何巧女夫婦2018年12月將5%股權轉讓給北京市朝陽國資委旗下企業，並於2019年8月再次轉讓5%股權，並向北京市朝陽國資委讓出了東方園林的實控權。隔年東方園林工商資訊發生變更，創始人何巧女退出公司董事，不再擔任其法人代表和董事長，但仍為公司第一大股東。

▲▼何巧女，東方園林女董事 。（圖／視覺中國）

▲何巧女曾是第十二屆北京市政協委員 。（圖／視覺中國）

但在國資入住後，東方園林業績並未立刻出現起色，自2019年以來仍持續虧損。去年10月何巧女「數千萬房產遭拍賣」登上大陸微博熱搜。據《中國證券報》報導，從中國執行信息公開網查閱，目前何巧女被列為被執行人的案件有10起，總執行標的額達25.24億餘元。

除了訴訟纏身外，何巧女百億身家也將面臨被清零風險。2021年5月公司一則減持公告顯示，何巧女持有東方園林8.48億股，累計質押8.47億股，佔持有股票的99.804%。若何巧女未履行償債義務，中信證券、平安證券等質權人已採取強制執行措施，不排除將何巧女及其一致行動人的股票進行強制平倉。

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