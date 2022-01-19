讓校園「閱來閱美」！學校社區共讀站每校最高補助10萬

▲教育部學校社區共讀站美感前期計畫受理申請至3月，圖為台中市安和國中共讀站。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部為了鼓勵公立國中小將建築美感設計帶入學校社區共讀站，並擴大學校社區共讀站使用效益，今（19日）宣布推動「111年度學校社區共讀站前期美感計畫」，即日起到3月31日止受理申請，每校最高可獲得10萬元補助，預計下週一（24日）辦理線上說明會，各校可到「學校工程計畫平台」了解更多資訊。

教育部國教署指出，閱讀是一切學習基礎，教育部長期致力推廣閱讀教育，在硬體設備部分，從2017到2020年間，共補助628所公立國中小修繕或新設圖書室，並轉型為學校社區共讀站，執行成效良好，除提供學教職員及學生優質的學習空間外，也開放社區居民共享學校圖書資源，而透過融合校園建築美感與當代科技藝術，學校社區共讀站將成為閱讀美學與翻轉教育的起點，讓校園空間「閱來閱美」。



以台中市安和國中為例，國教署表示，安和國中共讀站引入大面積的採光及採用無屏蔽的空間設計，營造通透舒服的閱讀環境，透過辦理主題書展、聊書講座、圖書館志工研習、朗讀比賽、師生創作展等課程及活動，吸引師生及社區民眾參與。

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▲▼上圖為嘉義縣新港國中共讀站，下圖為基隆市港西國小共讀站。（圖／教育部提供）

此外，國教署指出，嘉義縣新港國中以大樹為主題打造「樹下閱讀趣」，並設計半開放的圓形多媒體區及小木屋閱讀區，讓師生在弧形的書牆與大樹的擁抱中進行閱讀，讓師生及社區民眾愛上閱讀；基隆市港西國小則結合在地文化建置充滿海洋風情的「藍鯨圖書館」，天花板是鯨魚、海龜等海洋生物的燈飾，並建立許多燈塔造型的新書展示櫃、郵輪造型櫃台等，讓師生及社區民眾忘情悠遊在書海之中。