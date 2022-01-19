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桃園市本土+14「新增3學校停課」　16校停課名單一次看

▲▼桃園6所學校緊急預防性停課，進行大消毒。（圖／攝影中心攝）

▲桃園市18日本土新增14例、3所小學、幼兒園確診。（圖／攝影中心攝）

記者趙蔡州、沈繼昌／桃園報導

桃園市教育局18日深夜緊急宣布，新街國小及附幼19日起停課14天，為一名小六男童昨身體不適，就醫採檢確診，另外稍早也有公布一名就讀東安國小10歲女童確診。桃園市18日本土新增14例，且新增八德小牛津幼兒園、東安國小、新街國小等3所學校停課14天。

據悉，就讀東安國小10歲女童（尚無案號）9日曾與媽媽一起到西堤用餐，西堤群聚案爆發後，經匡列住進集中檢疫所居隔，17日出現發燒等症狀，同日採檢為陰性，隔（18）日二次採檢時陰轉陽確診。

就讀新街國小小六男童（尚無案號）則是出現症狀後，被父母帶到醫院掛急診，經採檢後確診，衛生局正在疫調中，感染源也待釐清。

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中央疫情指揮中心18日上午宣布，本土新增17例（12例在桃園市），其中1例為小牛津幼兒園男學生（案18059），因為親屬曾到西堤餐廳用餐，事後被匡列檢驗，不料雙雙確診。桃園市18日晚間先後新增東安國小、新街國小各1例，總計新增14例。

桃園市目前共有16間學校（包含幼兒園）因疫情停課14天，詳細名單如下：

1. 華勛國小及附幼 (至1/23)

2. 普仁國小及附幼 (至1/23)

3. 翰林安親班(至1/23)

4. 興仁國小及附幼 (至1/21)

5. 中壢高商(含進修部) (至1/28)

6. 東興國中 (至1/27)

7. 方華補習班 (至1/28)

8. 內壢國小（至1/30。該校1/17 PCR採檢2,217支，結果全數陰性）

9. 美奇幼兒園（至1/30）

10.佳音英語元生分校（至1/30）

11.信義國小及附幼（至1/31）

12.華盛頓幼兒園（至1/31）

13.高昇課照中心（至1/31）

14.小牛津幼兒園(至2/1)

15.東安國小及附幼(至2/1)

16.新街國小及附幼（至2/1）

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