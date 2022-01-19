公衛學者估Omicron本土病例「月底恐達540人」　籲雙疫調分層分流

▲受春節返鄉人潮影響，台灣境外移入個案攀升。（圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社

台大公衛學者陳秀熙今天建議針對Omicron採雙疫調分層分流，調查確診者的非密切接觸者時，可納入疫苗保護力調查，有助於減少醫護檢測能量。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，解析最新疫情，並提出台灣的Omicron雙疫調防疫政策。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳秀熙指出，受全球Omicron疫情影響，加上春節返鄉人潮，台灣境外移入個案迅速攀升，去年12月9日至今年1月18日已累積1129名個案，加上許多民眾的疫苗保護力開始失效，至今已造成135名本土個案，預估至1月底本土累積個案數可能達540名，但若每天施打20萬劑加強劑，則可於2月初控制疫情。

陳秀熙提到，哈佛大學最新研究發現，Omicron病毒量在前2天較低，確診後第3天達高峰後迅速下降，這也是很多本土案例陰轉陽的重要原因，而確診5天後，超過半數個案的病毒量都大幅下降，因此對檢測是很大挑戰，密集快篩才可能檢測到較低的病毒量。

中央流行疫情指揮中心近期針對入境旅客啟動落地採檢。陳秀熙表示，如以長程航班入境旅客陽性率、入院隔離期14天等資料估算，1月隔離病床最高需求670床，如將入院隔離期縮短為5天，隔離病床需求就可降到322床，例如將輕症者安排到集中檢疫或居家隔離，把病床留給重症者，可降低醫療負擔。

針對Omicron傳播力強且傳播途徑及管道多元的特性，陳秀熙建議採雙疫調分層分流，第1層疫情調查時，找出密切接觸者跟非密切接觸者，密切接觸者立即檢測PCR，輕症或無症狀確診者可安排集中檢疫，重症則住院；檢測陰性者則安排居家隔離，並於居隔第3天、解隔離前進行PCR檢測。

第2層進行疫苗保護力調查，陳秀熙提到，未施打疫苗的非密切接觸者，檢疫方式比照密切接觸者，檢測陰性者於居隔第3天、解隔離前進行PCR檢測，未染疫者於解隔後須施打基礎劑；曾施打疫苗但保護力已失效者，仍需檢測PCR，檢測陰性者於居家隔離期滿前快篩，之後安排施打加強劑。

陳秀熙指出，非密切接觸者如完整施打2劑疫苗且仍具保護力，可不需PCR檢測，改為自主健康管理7天期滿再快篩，如果此類非密切接觸者占大多數，就可減少醫護檢測能量及後續疫調人力。