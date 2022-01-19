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到校才知停課...高中生傻了！ 無奈吐1句「好啦我的問題啦」」爆紅

▲桃園市政府環保局今天上午在中壢高商進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園多間學校宣布預防性停課消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

桃園疫情持續延燒，不斷傳出有人確診，為了防止疫情擴散，許多學校啟動預防性停課、消毒。不過，桃園平鎮區一名高中生沒收到通知，到了學校後才知道停課，讓他相當傻眼，當時正好有記者在現場，並訪問該名學生，他無奈吐一句「好啦，我的問題啦」，意外讓他爆紅，甚至被做成哽圖瘋傳。

一名網友在《Dcard》以「笑死 有夠中肯」為題發文，分享新聞截圖，內容是一名高中生的受訪畫面。原來他是桃園平鎮區某高中的學生，來到學校後才知道今天停課，剛好碰上記者在現場拍攝學校停課畫面，於是訪問這名學生，沒想到高中生無奈表示，「我不知道是學校停課，誰沒事會去看學校官網講什麼？好啦，我的問題啦。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲男高中生無奈的一席話引起熱議。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引發網友熱烈討論，不少網友表示，「以現代來說，緊急停課這種事都沒Line一下，真的爛」、「停課我也不知道，我有時候還以為今天有補假，要不是有跟同學聊天聊到，不然我就曠課了」、「我國中沒班群，高中大學才有，國中有次H1N1班上停課，是等全班同學都到班上才公布停課，剛到校又要離開，還帶了一堆功課回去，超傻眼」、「我們學校就還不錯，會用發G-mail來提醒，手機自己就會跳出通知」。

也有人認為這是自己的問題，「那種沒在關注學校事情的，真的有在上課嗎？然後沒收到重要通知才再怪『誰會去看學校官網』」、「在學校官網有公告就已經很好了，還要人家一個一個通知，大家都少爺公主，要不要請個秘書幫你寫作業啊，還一堆怪老師沒通知的，特別提醒你是好心，不是義務」、「有些人不看學校官網，甚至不看Line的班級群組，當然會沒被通知到」、「是有通知必要？官網有寫就好，自己看」。

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