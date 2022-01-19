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疫情升溫！網購年菜銷量瞬增　在家團圓吃年夜飯的人變多

東森購物「年菜」開賣（圖／東森購物網提供）

▲農曆春節將至，但近來本土疫情擴大，不少人選擇改在家吃年夜飯，帶動網購年菜需求再往上升。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年春節比去年提早半個月，網購年菜預購自去年12月中下旬陸續開跑後，有平台業者統計單週買氣最高成長到8倍之多，而近來本土疫情再次升溫，不少人傾向在家吃年夜飯，選擇在家團圓，做好防疫措施，使得年菜需求再次飆升，訂單量增加20～35%。

東森購物推出年菜主打與五星飯店、名店聯名，在電視通路早鳥開放年菜訂購後，才半個月就湧現熱烈買氣，整體客單價也提高，最熱銷價格為2,980～3,980元，在這波本土疫情爆發前，很多年菜已熱賣完售，隨著疫情轉趨嚴峻，不少消費者把握最後訂購時間，讓近期年菜銷售再成長約20～30%。

東森購物表示，受歡迎的年菜組合包括東森嚴選阿一鮑魚四大珍饈富貴團圓年菜、金牌師傅方政裕幸福團圓年菜組、台北萬豪酒店-宴客樓主廚監製闔家團圓年菜組、饗城阿秋師推薦-虎虎生風賀歲年菜，單菜以東森嚴選阿一蠔皇鮑魚佛跳牆超值組、小沈爺極品御饗原鮑魚翅佛跳牆賣最好。

樂天市場熱銷組合年菜（圖／樂天市場提供）

▲疫情升溫，樂天市場站上年菜銷量瞬增2成。（圖／樂天市場提供）

樂天市場也指出，自1月9日指揮中心宣布全國維持二級警戒，站上「年菜」、「伴手禮」、「禮盒」等年貨相關關鍵字搜尋次數大幅增加，近一周以來，銷售量與上周相比成長超過2成，年菜美食訂單量更是增加35%，從年菜購買趨勢來看，以3種以上菜色、4～6人份量的年菜組合最受青睞，占年菜銷售量50%。

隨著本土疫情擴大，遠傳friDay購物觀察，從1月起買氣就急遽增加，相較去年12月宅配年菜預購開跑首週，單週成長8倍，各式年菜庫存已有限，不少都已提前關單，另外像是與佳佳獨家合作推出的團圓年菜組，主打八道菜色賣1,350元，現只剩個位數；佛跳牆則是全站最受歡迎年菜單品，「老協珍監製」海味街烏參佛跳牆，採用中南美黑玉烏參、大甲芋頭等高檔食材，特惠價599元，已賣掉600盅，也只剩最後庫存。

PChome 24h購物指出，自站上網購年菜預購開跑後，銷量最高已達年成長7倍，其中今年以「市場名店、餐飲集團、健康蔬食」三大類年菜最熱銷，像是王品福虎美饌富貴宴、亞緻餐飲天香樓mini-麗緻東坡肉禮盒，年菜套組熱銷價格帶落在1,500-2,000元間，以6～8人份最受歡迎。

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