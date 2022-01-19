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單親媽變宜蘭政霸！林姿妙「看不懂公文」卻仍無敵手　全靠3關鍵

林姿妙勤走基層，以媽媽形象著稱，她曾擔任3屆議員及羅東鎮長，後來成為首位宜蘭女縣長，地方實力雄厚。（宜蘭縣政府提供）

▲林姿妙勤走基層，以媽媽形象著稱，她曾擔任3屆議員及羅東鎮長，後來成為首位宜蘭女縣長，地方實力雄厚。（圖／宜蘭縣政府提供）

圖、文／鏡週刊

林姿妙以親和力聞名於地方政壇，其夫婿、前省議員林明正早逝，她獨力撫養4個孩子長大。1998年，42歲的林姿妙承接丈夫的政治人脈，首度參選即以第二高票當選宜蘭縣議員，後連續二度以第一高票當選。她在2009年當選羅東鎮長，將羅東夜市打造成全台最友善夜市，連任後在2018年挑戰宜蘭縣長成功，讓綠地變藍天，成為宜蘭首位女性縣長。

她在縣長任內力推營養午餐，更力拚觀光，將知名的「國際童玩藝術節」升級，推出星光場，讓入園遊客突破50萬人次，創下歷年新高，加上推出一系列賞螢、七夕情人節及噶瑪蘭公主光雕秀等活動，吸引不少遊客。

即使林姿妙頗獲好評，縣市首長的施政滿意度一度躍居媒體調查的全國第三名，但仍有爭議，例如2018年縣長選舉時，綠營曾拿「看不懂公文」批評林姿妙都將重大政務授與幕僚，此外，民進黨議員質詢時也曾提到宜蘭縣的青創產業發展，詢問林姿妙是否聽過宜蘭科學園區「蘭青庭」青創基地，林姿妙先說，「蘭青庭？」後來引爆「竹蜻蜓」之爭，遭議員反譏要多讀書。

林姿妙涉及4大弊案，兒子林佑澤也被捲入，訊後獲檢方請回。

林姿妙當天下午即說，「築親庭家庭服務中心」，有「蘭青庭」，也有「築親庭」，還稱她是蘭陽技術學院二技畢業，社會歷練豐富，並舉經營之神王永慶只有國小畢業為例，但事業做很大。即便綠營猛轟，相關質疑卻未對她的支持度造成影響，反而讓林姿妙沒有架子、單親媽媽的形象深入地方民心。

林姿妙大女兒林羿伶曾經營礦場遭人檢舉濫墾，檢廉約談後將她請回。

宜蘭地方人士普遍認為，林姿妙的柔軟身段勤跑基層，是她打敗政敵的關鍵因素，加上政通人和的行事風格，也讓她在選舉路上幾乎沒有敗績，如今捲入從政以來最大考驗，林姿妙能否過關，有待司法進一步釐清。


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