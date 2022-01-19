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BMW暗夜拒檢「拖行警員100公尺」　新莊勇警連轟2槍火線救援

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區19日凌晨1時許，一輛黑色BMW休旅車停在中港一街，被警方發現行跡可疑上前盤查，駕駛見狀搖下車窗，報上假資料被識破，竟不顧警員還緊抓車門，一路拖行警員約100公尺，另名警員見狀對空鳴槍，犯嫌仍趁隙逃逸。警方事後在中信街找到犯嫌車輛，並鎖定犯嫌行蹤，正擴大追緝他到案，將依妨害公務、傷害等罪嫌偵辦。

▲▼新莊一名男子拒檢逃逸，不顧警員安危拖行警方約50公尺，另1名警員對空鳴2槍示警。（圖／記者游宗樺攝）

▲新莊一名男子拒檢逃逸，不顧警員安危拖行警方約100公尺。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新莊一名男子拒檢逃逸，不顧警員安危拖行警方約50公尺，另1名警員對空鳴2槍示警。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新莊一名男子拒檢逃逸，不顧警員安危拖行警方約50公尺，另1名警員對空鳴2槍示警。（圖／記者游宗樺攝）

▲犯嫌拖行警員約100公尺，警員鞋子遺留在現場，犯嫌撞倒路邊機車後逃逸。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，新莊警分局新莊派出所葉姓警員（28歲，105年特考班）、陳姓警員（23歲，警專37期）2人於巡邏時，在路邊發現一輛BMW黑色休旅車熄火停在路邊，警方認為該車可疑上前盤查，車窗搖下後發現車上有2人，年約20歲的駕駛向警方報出假身份資料，被識破後竟伸手發動車子準備逃跑。

▲▼地面留有彈殼。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲地面留有彈殼。（圖／記者游宗樺翻攝）

葉員見狀，趕緊探身進去駕駛座試圖攔阻，但駕駛不顧警員安危，重踩油門撞開警用機車，試圖甩開警方，車輛一路往前行駛約100公尺，一旁的陳員見到情況危急，立即拔槍對空連開2槍示警，最後休旅車往左撞上路邊停放的機車，趴在駕駛座車門外的葉員也重摔倒地，休旅車則趁亂逃逸。

▲▼新莊一名男子拒檢逃逸，不顧警員安危拖行警方約50公尺，另1名警員對空鳴2槍示警。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新莊一名男子拒檢逃逸，不顧警員安危拖行警方約50公尺，另1名警員對空鳴2槍示警。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在中信街找到涉案車輛，並在現場採證。（圖／記者游宗樺攝）

支援警力及救護車獲報到場，發現葉員左小腿脛骨、左上半身及右手掌有擦挫傷，送往醫院救治暫無大礙。警方在案發後不久，於中信街找到涉案車輛，其車內物品擺放凌亂，車輛未熄火且雨刷未關，車身左側留有與警員衣服摩擦痕跡，經調閱監視器警方已掌握車上2名犯嫌身份，將依妨害公務、傷害等罪嫌偵辦。

▲▼警用機車遭撞倒地受損。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼新莊一名男子拒檢逃逸，不顧警員安危拖行警方約50公尺，另1名警員對空鳴2槍示警。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼新莊一名男子拒檢逃逸，不顧警員安危拖行警方約50公尺，另1名警員對空鳴2槍示警。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警用機車遭撞倒地，葉姓警員全身多處擦挫傷。（圖／記者游宗樺翻攝）

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