禾餘麥酒炎上！創辦人酸「塔綠班」被出征刷　網狂刷百則1星負評

▲禾餘麥酒創辦人陳相全。（圖／翻攝其中短片頻道 Together We Film YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸去年9月稱在台灣釋迦、蓮霧及鳳梨中檢出害蟲，宣佈暫停進口，讓出口佔比99％的農民陷入困境，甚至連石斑，傳出行政院要求國營事業認購，甚至連石斑魚都位列其中。對此，粉專「農藝女孩看世界」發文解釋，被禾餘麥酒創辦人陳相全酸「塔綠斑（班）無誤，無辱農藝專業」。

「農藝女孩看世界」在臉書發文表示，農產品過剩主因是大陸違反WTO協議，抵制農產品才導致的後果，「我們台灣人自己把原本要銷中的釋迦跟石斑魚買來吃，有什麼不對嗎」，且農政單位幫助農民發文促銷農產品，詢問各大企業的團購意願，「自由的依照心意相挺一下農民，也有優質的產地直送農產品可以吃，有些品規甚至團購才訂得到，其他通路還不一定買得到欸。」

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「農藝女孩看世界」表示，農政單位發文給各大事業體，也未將銷售業績列入公職考核中，「疫情之下，國人團結購買自己的農產品，維護農民的生計，到底又有哪裡不對了？」「不想挺農民我們自己可以挺，有訂購單的丟留言，大家團購起來啊。」

▲▼網友到禾餘麥酒的評論留下1星負評。（圖／翻攝農藝女孩看世界）



對此，禾餘麥酒創辦人陳相全轉發並在該文下方留言，「您應該就是塔綠斑（班）吧。知道了…果然綠色就是愛國的顏色。」「塔綠斑（班）無誤，無辱農藝專業」等，而「農藝女孩看世界」也截圖發文說，「一樣是台大農藝系出來創的品牌，我們一直也都很挺禾餘麥酒，講到本土雜糧啤酒，我們第一個都推薦朋友買禾餘。可以請禾餘麥酒的公關解釋一下，為什麼我們幫農民發聲幫忙推廣農產品，也要被罵塔綠斑（班）？難道啤酒也有分顏色嗎？所以禾餘麥酒不做塔綠斑（班）的生意嗎？」

許多網友看完紛紛到禾餘麥酒的臉書留言，「您好，我1450塔綠班，請問有優惠可以拿嗎？」「不知貴公司是什麽顏色？」「哎喲，塔綠班我來報到一下，記一下這牌子叫禾餘是吧」、「支持台灣本土農產品等於塔綠班，貴公司創辦人邏輯真的很棒」、「還好沒聽過也沒買過，謝謝自爆」，不少網友也到Google評論留下1星負評。

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