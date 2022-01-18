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阿公阿嬤嗨了！澎湖豪灑春節大紅包　1.8萬名長輩每人爽領5000元

記者賴文萱、陳洋／澎湖報導

農曆春節將至，澎湖縣政府18日發放5,000元春節敬老平安禮金，這次符合資格的民眾共有18,033人，今天由澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲前往百歲人瑞徐賽孃家中致贈春節敬老平安禮金，表達對長者的敬意與關懷。

▲▼澎湖縣政府發放每人5000元春節敬老禮金。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖縣政府發放每人5000元春節敬老禮金，1.8萬人爽領。（圖／記者陳洋翻攝）

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賴峰偉、劉陳昭玲18日在社會處長陳寶緞陪同下，先至選委會禮堂關心春節敬老禮金點鈔作業，因賴峰偉、劉陳昭玲符合領取春節敬老平安禮金資格，兩人捐出自己的春節敬老平安禮金，購買珍珠奶茶慰勞點鈔工作人員辛勞。

▲▼澎湖縣政府發放每人5000元春節敬老禮金。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼賴峰偉、劉陳昭玲18日在社會處長陳寶緞陪同下，先至選委會禮堂關心春節敬老禮金點鈔作業。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼澎湖縣政府發放每人5000元春節敬老禮金。（圖／記者陳洋翻攝）

隨後，賴峰偉、劉陳昭玲前往探視百歲人瑞徐賽孃，親送春節敬老平安禮金，並與徐賽孃聊天話家常，關懷健康狀況與生活起居，相約今年重陽節再來探訪戴金鎖片。

賴峰偉表示，他願「老者安之」，所有長者在老年時應該安享幸福，縣府透過致贈每位長者5,000元「敬老平安禮金」，祝福長者新的一年新福快樂，平安健康「呷百二」。

▲▼澎湖縣政府發放每人5000元春節敬老禮金。（圖／記者陳洋翻攝）

▲賴峰偉、劉陳昭玲前往探視百歲人瑞徐賽孃，親送春節敬老平安禮金。（圖／記者陳洋翻攝）

社會處表示，為宏揚敬老美德傳承文化，並表達縣府及縣議會對長者的關懷，縣府編列敬老禮金預算在議長及全體議員支持下順利通過，凡於110年12月31日前設籍澎湖縣滿3年的65歲以上長者（年齡計算以足歲為準），每人致贈新臺幣5,000元。此次符合資格者共計18,033人，發了9000多萬。

▲▼澎湖縣政府發放每人5000元春節敬老禮金。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼澎湖縣政府發放每位長輩每人5000元春節敬老禮金。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼澎湖縣政府發放每人5000元春節敬老禮金。（圖／記者陳洋翻攝）

社會處表示，即日起至3月21日止，縣府委託各村（里）長及村（里）幹事發放，期間長者若不在澎湖可委由直系親屬代領。110年12月31日以後戶籍異動者，請向原戶籍地村、里長領取。另未及於發放期間領取者，補發日期從3月22日起至4月20日止，請各鄉親注意發放及補領期程，逾期縣府不再補發。

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