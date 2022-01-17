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相親遇到封城變同居　她住男方家一個月決定「解封就結婚！」

記者蔡紹堅／綜合報導

陝西寶雞28歲女子趙曉青去年12月前往相親對象趙飛家中見對方的父母，本來只打算看一眼就離開，但沒想到因為疫情爆發突然封城，她被隔離在趙飛的家中一個月，兩人也在朝夕相處的過程中互相產生好感，決定等解封以後就馬上結婚。

根據《極目新聞》報導，趙曉青表示，她是在親戚的介紹下，跟咸陽的趙飛認識的，去年12月初，趙飛曾到他家拜訪她的父母，那是兩人第一次見面，12月中，換她從寶雞出發，去咸陽看望趙飛的父母。

趙曉青指出，原本打算去看一眼對方的父母就回家，沒想過要留宿，畢竟住別人家也挺尷尬的，沒想到因為疫情爆發，她被迫隔離在趙飛家中，無法回家，「剛開始有些尷尬，但對方家人很好相處，慢慢也適應了。」

▼兩人已決定解封後就結婚。（圖／翻攝微博）

▲▼相親遇到封城變同居　她住男方家一個月決定「解封就結婚！」。（圖／翻攝微博）

趙曉青說，在趙飛家剛過一個星期，對方父母就曾催促兩人趕緊將婚事定下來，但她覺得過於倉促，並沒有答應，可是在與趙飛相處20多天後，她發現她與趙飛不只長相相似，還有許多共同愛好，觀念契合，因此自然而然成為了情侶，「我在他家晚上要直播賣蘋果，不論多晚他都陪著我，這讓我很感動，我們打算解封就訂婚，估計就是過年的時候。」

趙曉青最近在社交平台分享了自己和趙飛的故事，意外引發網友關注，在回覆網友評論時她說，「隔離收穫了愛情，這是我2021年最大的收穫，感謝這份特別的緣分。」

不過，也有一些網友質疑趙曉青「自編自導自演」吸引流量，所分享的故事都是「劇本創作」。對此，趙曉青回應，「清者自清，事實勝於雄辯，如果是劇本也演不到來日方長。」

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