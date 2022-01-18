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《安妮日記》作者魂斷集中營！竟是遭猶太人背叛　為保命向納粹告密

▲▼《安妮日記》作者安妮法蘭克（Anne Frank）。（圖／CFP）

▲《安妮日記》作者安妮法蘭克（Anne Frank）去世時年僅15歲。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

荷蘭猶太裔少女安妮法蘭克（Anne Frank）在二戰期間為了躲避納粹，和全家人躲藏在櫥櫃後的閣樓長達兩年，最後仍遭人告密抓入集中營，死亡時年僅15歲，而她在躲避期間所寫的《安妮日記》也成為暢銷全球的名著，而最新調查指出，當時向納粹告密的人，其實是另一名為了自保的猶太人。

根據BBC報導，電影製作人拜恩斯（Thijs Bayens）和前FBI探員潘克基（Vincent Pankoke）以及20名歷史學家、犯罪學家、數據學家組成的調查小組，花了6年的時間透過現代技術，爬梳當時留下的資料，調查20種不同情況下可能會有的30多名嫌疑人。拜恩斯仍強調這一切都是基於現有資料的推測，「我們沒有百分百的把握，也沒有確切的證據。」

▲▼《安妮日記》作者安妮法蘭克（Anne Frank）。（圖／CFP）

▲安妮法蘭克（Anne Frank）。（圖／CFP）

研究人員表示，關鍵的證據是一封在二戰後記給安妮父親奧托法蘭克（Otto Frank）的匿名信件，信中提到，阿姆斯特丹猶太委員會成員范德伯格（Arnold van den Bergh）就是背叛安妮一家的人，但當時范德伯格是為了自保，也是為了拯救自己的家人才向納粹告密。

潘克基指出，奧托知道這封信的存在，卻沒有選擇對外透露，因為對方同樣身為猶太人，他怕這會再度引起反猶太主義，「但我們必須記住，范德伯格也是一名猶太人，只是意味著他也是被納粹置於一個站不住腳的位子，他為了拯救自己的生命必須做一些事。」

▲▼《安妮日記》作者安妮法蘭克（Anne Frank）。（圖／CFP）

▲《安妮日記》1947年出版後已被譯為60多種語言。（圖／CFP）

研究小組提到，他們很難相信背叛者也是猶太人，但同時也發現，在納粹的暴政之下，人們是如何陷入互相攻擊的絕望境地，「我們試圖去尋找罪犯，而最後我們找到一名受害者。」當時阿姆斯特丹猶太委員會被迫在荷蘭執行納粹政策，而委員會在1943年解散後，范德伯格並未被送往集中營，而是留在荷蘭，因此懷疑是他向納粹提供情報自保。

「安妮法蘭克之家」紀念博物館（Anne Frank House museum）執行董事利奧波德（Ronald Leopold）表示，他們對這項調查感到印象深刻，「這個團隊提出了一個有趣的理論，但還有很多缺失的部分，這些碎片需要進行更多研究。」事實上，館方並未參與這次調查，僅將現有檔案資料提供給團隊進行研究。

不過，阿姆斯特丹大學（Amsterdam University）專門研究大屠殺的榮譽教授霍溫克德凱特（Johannes Houwink ten Cate）批評，這項調查完全沒有根據，「如果有所謂躲藏的猶太人名單，早就公開於世了，應該要有確切的證據才可以做重大指控。」

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