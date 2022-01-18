桃機疫情衍生本土破百例！確診17人擴及「全台4縣市」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

桃園疫情從機場延伸到社區，中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增17例本土個案，包含聯邦銀行相關、西堤用餐相關以及金嗓歌友會、基隆防疫計程車等，桃機爆發疫情2週來累積衍生本土個案已經破百。而今所新增的案例也擴及全台4縣市，包括新竹縣、新竹市、桃園市、基隆。

指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。個案包括，聯邦銀行相關共6人今確診、4人西堤用餐顧客，另外銀行客戶1人、明新科大4人，歌友會相關1人及基隆防疫計程車1人。

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桃園中壢聯邦銀行群聚相關增6例，分別是5名行員以及1名家人。中壢西堤用餐客戶則增加4例，其中1/7用餐的一家7口，新增爸爸確診，加上先前的2個未滿3歲的孩童、媽媽、阿嬤，一家7口累計5人染疫；另有一家4口1/9用餐，爸爸、兩個孩子確診，只有媽媽採檢陰性。新竹市也有一家4口染疫，分別為40多歲男性及女性、10多歲女孩與未滿10歲女童，爸爸任職的公司有新竹縣明新科大的工讀生，疑似是因此遭傳染。

另外，從桃園機場清潔工延伸的金嗓歌友會群聚，今再增1例。而基隆市也傳確診個案，是一名40多歲的桃機排班防疫計程車司機，Ct值為12，研判為近期被感染的案例。

▲近期群聚染疫個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計5,306,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,287,815例排除)，其中17,951例確診，分別為3,171例境外移入，14,726例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計115例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。