春節前夕新竹市政府率團敬軍　感謝國軍防疫期間協助

▲副市長沈慧虹代表市長林智堅率領敬軍團進行慰訪。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市副市長沈慧虹代表市長林智堅率領敬軍團，於空軍第二戰術戰鬥機聯隊進行慰訪並致贈慰問金，沈慧虹致詞時感謝國軍於疫情期間大力協助市府設置疫苗施打站，以及支持各項市政推動。

新竹市各界春節敬軍團一行由沈慧虹副市長率團，本次接受慰問單位計有空軍第二戰術戰鬥機聯隊、國軍桃園總醫院新竹地區醫院、海洋委員會海巡署第三巡防指揮部、陸軍裝訓部、206旅、裝甲542、584旅及新竹後備指揮部等地區21個單位，感謝國軍弟兄們一年來的辛勞，以及在農曆春節期間犧牲假期，堅守崗位、全力戒備，讓全國百姓能享有一個安全舒適的假期。

沈慧虹表示，這兩年新冠肺炎疫情與台海情勢嚴峻，去年本市開設疫苗施打站及篩檢站，國軍弟兄幫忙下短短8小時完成帳篷搭設、物資支援以及各疫苗站的夜間人員留守，另為守護國人領空安全，國軍經常出動戰鬥機應對、廣播驅離，護衛台灣。國軍是市府及市民最有力的後盾，感謝國軍弟兄的付出和努力，國軍永遠是我們心目中最偉大的英雄。

空軍第二戰術戰鬥機聯隊聯隊長許永祥表示，非常感謝市府團隊，以具體的行動支持全民國防政策，並且積極參與國軍的各項活動，並對聯隊及新竹地區國軍長期的鼓勵與包容，市府的支持正是軍方得以專心致力戰備訓練、捍衛領空的堅定後盾。

民政處長李季縈非常感謝後備委顧團及輔導中心的好朋友們，對敬軍慰問活動的支持與協助，展現新竹市為團結、合諧及進步的城市。農曆春節是傳統三大節慶之一，希望藉由此次春節勞軍為所有保家衛國的軍人致上最誠摰的敬意及謝意，並提前向官兵們祝賀佳節愉快。