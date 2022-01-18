聯邦銀行再增6個案！西堤一家七口5確診「爸爸也染疫」

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增17例本土個案，包含聯邦銀行相關、西堤用餐相關以及金嗓歌友會、基隆防疫計程車等，桃機爆發疫情2週來累積衍生本土個案已經破百。在今所新增的個案中，在1/7前往用餐的一家7口，再增爸爸確診，加上先前的2個未滿3歲的孩童、媽媽、阿嬤，一家7口累計5人染疫。

指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。個案包括，聯邦銀行相關共6人今確診、4人西堤用餐顧客，另外銀行客戶1人、明新科大4人，歌友會相關1人及基隆防疫計程車1人。

桃園中壢聯邦銀行群聚相關增6例，分別是5名行員以及1名家人。中壢西堤用餐客戶則增加4例，其中1/7用餐的一家7口，新增爸爸確診，加上先前的2個未滿3歲的孩童、媽媽、阿嬤，一家7口累計5人染疫；另有一家4口1/9用餐，爸爸、兩個孩子確診，只有媽媽採檢陰性。新竹市也有一家4口染疫，分別為40多歲男性及女性、10多歲女孩與未滿10歲女童，爸爸任職的公司有新竹縣明新科大的工讀生，疑似是因此遭傳染。

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另外，從桃園機場清潔工延伸的金嗓歌友會群聚，今再增1例。而基隆市也傳確診個案，是一名40多歲的桃機排班防疫計程車司機，Ct值為12，研判為近期被感染的案例。