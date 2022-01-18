5年前因現炸、多汁爆紅！網讚胖老爹仍好吃　「1關鍵」卻退坑了

▲胖老爹2017年爆紅。（圖／記者黃君瀚攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

胖老爹5年前突然爆紅，不僅以黑馬之姿崛起，而且加盟店一間接著一間開，常常都能看到等炸雞的隊伍。隨著熱潮過去，雖然比較少見大排長龍，但還是經常看到有人在買。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「胖老爹好吃嗎？」說他目前還沒吃過，想問吃過的人覺得怎麼樣，比較推薦幾號餐。

這位網友文中表示，「還沒吃過胖老爹，吃過的大大覺得怎麼樣？如果一個人，比較推薦幾號餐呢？」就有人直呼，「很愛，每次都點一桶獨享」、「兩塊剛好，很香但很膩」、「一次吃一桶」、「超好吃～～～><」、「好吃，有奶味」、「好吃，我都點無骨雞腿排」、「無骨雞腿排+1。」

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不過，也有網友表示，「每間分店其實味道不太一樣耶」、「偶爾吃一次好吃」、「很香很好吃，可是好油膩@@"」、「好吃，但是很快就膩了」、「我家附近不好吃，雖然外皮炸得不錯，但雞肉沒有味道」、「看分店，一定要先打電話，不然都要等很久。」

還有不少人紛紛搖頭了，最多退坑原因則是「太油」，「上次吃覺得有點油」、「很久沒吃了，上次吃覺得真的太油了」、「好吃，但漲價&份量縮水，已經不太買了」、「比較愛拿坡里炸雞」、「我真的不知道好吃在哪，倒是每次經過，就一股很詭異的奶油味道飄出」、「本來還不錯，但我這的分店聖誕和跨年雷了我兩次，就拉黑了。」