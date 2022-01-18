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社會 社會焦點 保障人權

遭「機6」弊案燒到　林姿妙3點聲明反擊：用地沒改哪來的圖利

記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙日前因「機6」用地變更一案，疑似涉及洗錢、貪汙遭廉政署搜查、並疑似列為被告，林姿妙18日上午看似未受影響，9點半照常出席縣務會議後宣布將在上午11點將會召開記者會，對外說明相關細節。林姿妙提出3點澄清，強調「機6」用地變更為住宅區圖利自家人一事，本意為減輕縣府財政負擔，被議會駁回仍維持「機關用地」，怒批特定人士不斷放消息給特定媒體影響輿論、辦案，「根本就是政治撲殺。」

▲▼宜蘭縣長林姿妙。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭縣長林姿妙今日召開記者會提出3點澄清。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭縣府與羅東鎮公所13日遭檢廉兵分30多路大搜索，外傳縣長林姿妙更因此被列為被告，與涉及「機6」用地變更弊案有關；該片土地面積為約1.3公頃的機關用地，林姿妙被控疑似圖利自家人，將土地用地變更為住宅區，好讓自家人從中獲取龐大利益。檢調14日搜查後，林姿妙無保請回，不過建設處代處長及農務科長遭法院裁定收押禁見。

林姿妙18日上午11點召開記者會對外說明，提出3點澄清。她強調，相關金流帳戶等相關資料，她也很想公開給社會大眾檢視，但基於偵查不公開原則，因此無法對外說明，僅能盡所能地提供相關資料給檢調偵查。

林姿妙嚴正指出，對於「機6」用地變更為住宅區圖利一事，更改用地原意為減輕縣府財政負擔，但經議會駁回後，目前土地仍維持原有「機關用地」，哪來的圖利？

此外，對於近日來不斷的抹黑攻擊，林姿妙表示，對於特定人士不斷放消息給媒體企圖影響輿論與辦案，根本就是「政治撲殺」，她絕對僅遵照法律、制度行事，整起事態不僅影響其信用，更打擊基層公務員士氣，因此對此提出嚴正抗議。

據了解，爭議的「機6」用地為1.3公頃土地，在代理縣長陳金德時期由「住宅區」更改為「機關用地」，當時對於多名地主影響甚大，引發地主反彈，後續林姿妙上任宜蘭縣長後，主張區段徵收耗費金額耗費巨大，耗費金額至少6億元，宜蘭縣府財政囊中羞澀，無力負擔因此將「機6」用地的「機關用地」再改為「住宅區」，不過提案卻被議會抨擊後駁回，因此土地用地目前仍維持原本「機關用地」。

林姿妙3點聲明：

1. 相關帳戶金流，檢方都已經訊問，相關人等都請回，我們嚴格遵守偵查不公開原則，無法說明細節，如果法律允許我們說明，我林姿妙願意公開所有帳戶！

2.拘束被告、卻不拘束其他人，不斷放消息給特定媒體，企圖影響輿論，不但嚴重影響辦案、也是政治撲殺，我林姿妙一向尊重法律、尊重制度， 對連日來的行為，表達嚴正抗議！

3.機六用地部分，都委會變更為住宅區，是為了減低縣府的財政負擔，但議會有意見，全部都經過法定程序，現在還是原編定、也就是機關用地，哪有圖利，這是羅織罪名，打政治烏賊戰。
姿妙一生簡單做人、認真做事，連日來的追殺，已經嚴重影響姿妙聲譽，打擊基層公務員士氣， 姿妙再次表達嚴正抗議，並且全力捍衛自己清白，懇請司法、外界還姿妙一個公道。

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