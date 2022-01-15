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朱立倫下令捍衛林姿妙　組「最強司法團隊」對抗民進黨

▲▼國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

宜蘭縣長林姿妙疑似涉入弊案，國民黨主席朱立倫昨（14日）抨擊這是民進黨在政治追殺，引起各界熱議。朱立倫15日表示，針對民進黨的政治追殺，一定會強力的捍衛林姿妙，「包括組成最強的司法團隊」。

朱立倫受訪時表示，國民黨一定是堅定的捍衛我們所有縣市長的清白，對於民進黨這樣的一個政治追殺、透過司法的手段，我們一定會強力的捍衛，「包括組成最強的司法團隊」，對所有的縣市長都是一樣，我們必須要團結起來、對年底的選舉有堅定的信心、團結的力量，全力的對抗民進黨所謂司法手段。

朱立倫強調，前一段時間針對台中（中二選區立委補選）鋪天蓋地的方式，現在又要複製在各個縣市，「我聽說下周還要對某個縣市有所動作」，這都是非常非常不應該的做法，司法我們一定尊重，但是要有明確的證據、明確的案情，而不是用這樣全面大幅度的一個搜索、約談、最後無保請回，那對我們的這些縣市長傷害有多大。

朱立倫認為，這樣的一個方式，最後再透過媒體、名嘴、網路追殺，這不是台灣民主應該做的方式，司法可以用來維持公正、司法可以來調查，但是一定要有明確的證據、明確的案情，而不是用這樣的一個方式。

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