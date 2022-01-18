經濟求穩增長　大陸央行降準後再「降息10基點」

▲房地產市場也是影響此次降息的一大因素。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸2022年經濟發展求「穩」。大陸央行17日同步下調長端和短端貨幣政策工具利率，這是近兩年來，首次下調逆回購和中期借貸便利 (MLF) 政策利率，連續降準降息被認為是應對經濟下行壓力。

據中國人民銀行17日消息，為維護銀行體系流動性合理充裕，2022年1月17日人民銀行開展7000億元中期借貸便利（MLF）操作和1000億元公開市場逆回購操作。中期借貸便利（MLF）操作和公開市場逆回購操作的中標利率均下降10個基點至2.85%、2.10%。

中國利率市場化改革後，利率調整不再是存貸款基準利率，而是央行政策利率。1年期MLF利率和7天逆回購利率是最為重要的政策利率，其調整具有風向標的意義。

值得注意的是，此次是央行自2020年3月調降7天逆回購利率和4月調降1年期MLF利率後的首次降低政策利率。業內普遍認為，此舉有望推動LPR進一步下行。

▲中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

據《中新社》報導，2021年12月召開的中央經濟工作會議指出，中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力，2022年的經濟工作要「穩字當頭、穩中求進」。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，「一方面，由於我國經濟下行壓力仍然較大，政策需求較為急迫，在年初的1月份即降息體現了貨幣政策落實發力靠前的要求；另一方面，本次降息10個BP，與疫情初期第一次降息等幅，力度不算小，是加大逆週期調節的體現。」

溫彬同時認為，本次降息較好運用了時間窗口。從全球來看，主要經濟體通貨膨脹高企，貨幣政策收緊預期逐漸強化，美聯儲加息和縮表預期提前，按照當前進度計畫，其QE將於3月份退出，加息可能緊隨其後，因此美聯儲加息前的這段時間不失為較好的時間窗口，貨幣政策掣肘相對有限。

房地產市場也是影響此次降息的一大因素。大陸國家統計局15日公佈的12月70城房價數據顯示，70城二手房價格指數環比下降0.36%，降幅較上月略微收窄0.01個百分點，已是房價連續第4個月下跌。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，今年繼續強調保持銀行或金融系統流動性充裕的內容，對於房地產市場等也會產生積極的影響；相對過去的操作，當前類似寬松的流動性政策影響會更大，對房貸等的放鬆也會產生較多的影響。