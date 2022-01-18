　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

經濟求穩增長　大陸央行降準後再「降息10基點」

▲大陸央行指出，人民幣貨幣政策保持穩健中性，既未放鬆，也未收緊。（圖／CFP）

▲房地產市場也是影響此次降息的一大因素。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸2022年經濟發展求「穩」。大陸央行17日同步下調長端和短端貨幣政策工具利率，這是近兩年來，首次下調逆回購和中期借貸便利 (MLF) 政策利率，連續降準降息被認為是應對經濟下行壓力。

據中國人民銀行17日消息，為維護銀行體系流動性合理充裕，2022年1月17日人民銀行開展7000億元中期借貸便利（MLF）操作和1000億元公開市場逆回購操作。中期借貸便利（MLF）操作和公開市場逆回購操作的中標利率均下降10個基點至2.85%、2.10%。

中國利率市場化改革後，利率調整不再是存貸款基準利率，而是央行政策利率。1年期MLF利率和7天逆回購利率是最為重要的政策利率，其調整具有風向標的意義。

值得注意的是，此次是央行自2020年3月調降7天逆回購利率和4月調降1年期MLF利率後的首次降低政策利率。業內普遍認為，此舉有望推動LPR進一步下行。

▲▼中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

據《中新社》報導，2021年12月召開的中央經濟工作會議指出，中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力，2022年的經濟工作要「穩字當頭、穩中求進」。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，「一方面，由於我國經濟下行壓力仍然較大，政策需求較為急迫，在年初的1月份即降息體現了貨幣政策落實發力靠前的要求；另一方面，本次降息10個BP，與疫情初期第一次降息等幅，力度不算小，是加大逆週期調節的體現。」

溫彬同時認為，本次降息較好運用了時間窗口。從全球來看，主要經濟體通貨膨脹高企，貨幣政策收緊預期逐漸強化，美聯儲加息和縮表預期提前，按照當前進度計畫，其QE將於3月份退出，加息可能緊隨其後，因此美聯儲加息前的這段時間不失為較好的時間窗口，貨幣政策掣肘相對有限。

房地產市場也是影響此次降息的一大因素。大陸國家統計局15日公佈的12月70城房價數據顯示，70城二手房價格指數環比下降0.36%，降幅較上月略微收窄0.01個百分點，已是房價連續第4個月下跌。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，今年繼續強調保持銀行或金融系統流動性充裕的內容，對於房地產市場等也會產生積極的影響；相對過去的操作，當前類似寬松的流動性政策影響會更大，對房貸等的放鬆也會產生較多的影響。

►鎮瀾宮聯名鈦鍺手環戴上好運

ET快訊
知名3層別墅沒人買！　4年後飆出高價她傻眼了
阿湯哥傳加入漫威宇宙！　「鋼鐵人復活」接棒小勞勃道尼
好多人吃完尾牙就發病！　醫揭2次超級傳播事件：我們很倒楣
陸狼師灌醉女大生硬上！「內射妳了自己去買藥」
快訊／新竹1家4口確診！感染源不明
西堤狂燒和變冷有關！　醫警告24小時內「別做這動作」
快訊／護理師「打三劑」仍確診！　亞東醫院：無法判斷傳播鏈
快訊／鄭文燦宣布：桃園國高中考完期末考「直接放寒假」！
快訊／新竹增1學生確診！　跟「染疫國小生」同家庭
快訊／醫科女縱火燒死父親　二審改判10年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

東加留學生「戴防毒面具」淡定LIVE…背後天降火山灰：根本末日

經濟求穩增長　大陸央行降準後再「降息10基點」

陸直播主吸金力分6級！A咖女王年賺上百億　破產CEO靠帶貨還債

大陸新增本土127例　河南安陽採「中藥輔助治療」：暫無重症患者

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」！校方證實後開除

代駕員好心幫關門…下秒突遭「重壓慘死」！驚悚畫面曝

北京冬奧組委會宣布：不會對外售票　只開符合疫情防控民眾進場

方芳比喻台灣像小孩！求祖國出手教訓「打兩巴掌他才知道厲害」

對中國經濟發展前途有信心？　習近平：去年GDP增長8%左右　　

相親遇到封城變同居　她住男方家一個月決定「解封就結婚！」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

Lulu主持台北跨年「台上唱到台下XD」　吐「合作木曜」心聲…獲讚：太罩了！

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

【聲林之王3】EP6 精華｜李拾壹神改編《良心》 乱彈阿翔.九九唱尬攏燒聲 徐佳瑩大讚「超越音樂的境界」｜庾澄慶 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu ｜Jungle Voice 3

40移工彰化車站前大亂鬥！　見1員警鳴笛全落跑還闖紅燈

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

街上全濕差點滑倒拚命掙扎　他突跳起舞妹子驚呆回頭

東加留學生「戴防毒面具」淡定LIVE…背後天降火山灰：根本末日

經濟求穩增長　大陸央行降準後再「降息10基點」

陸直播主吸金力分6級！A咖女王年賺上百億　破產CEO靠帶貨還債

大陸新增本土127例　河南安陽採「中藥輔助治療」：暫無重症患者

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」！校方證實後開除

代駕員好心幫關門…下秒突遭「重壓慘死」！驚悚畫面曝

北京冬奧組委會宣布：不會對外售票　只開符合疫情防控民眾進場

方芳比喻台灣像小孩！求祖國出手教訓「打兩巴掌他才知道厲害」

對中國經濟發展前途有信心？　習近平：去年GDP增長8%左右　　

相親遇到封城變同居　她住男方家一個月決定「解封就結婚！」

喬帥拒打疫苗想拼法網有變數　噩夢還沒完可能再丟贊助商？

「2劑高端＋莫德納」24小時症狀曝　專家推：工作狂第三劑可選這牌

6米小小兵來大直了！胖虎這2處都有　北市免費展覽外加韓國直送特賣

前2劑高端！專家打第3劑「工作狂可選這牌」　吐24小時後現況

馬英九任內已規劃開放日本食品　建議蔡英文「別刁難日本朋友」

青青遭爆料疑賣身「被人包了」！　秀出證據親上火線大動作反擊

耶穌搬家！靈糧堂活化資產　200坪1樓集會場所招租

東加留學生「戴防毒面具」淡定LIVE…背後天降火山灰：根本末日

快訊／西堤傳播鏈延燒新竹、1922平台預約再開　陳時中14:00說明

鐵粉肯定要收！麥當勞推超Q「哆啦A夢碗盤」　全台限量5萬組

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

大陸熱門新聞

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」

代駕員好心幫關門　下秒突遭重壓慘死

方芳比喻台灣像小孩！「打兩巴掌他才知道厲害」

相親遇封城變同居　她住一個月決定結婚

北京冬奧組委會宣布：不會對外售票

給乞丐130元！她反收430萬「報恩」

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

國小校長把全校女生當後宮性侵　女孩忍14年長大復仇

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

13歲妹懷孕抖出他是爸　認栽一驗竟是別人種

陸直播網紅分6級！A咖女王年賺百億

2女人肉占車位！　狠駕駛硬倒車推撞引熱議

新娘慘遭當眾掀衣摸胸！變態男賓客群上

19歲正妹不吃主食瘦到27公斤！昏死送ICU搶命

更多熱門

相關新聞

陸央行：恆大風險可控　房地產業總體健康

陸央行：恆大風險可控　房地產業總體健康

恆大集團債務危機引起市場擔憂，大陸央行（中國人民銀行）金融市場司司長鄒瀾15日表示，恆大集團總負債中，金融負債不到三分之一，債權人也比較分散，單個金融機構風險敞口不大，「總體上看，其風險對金融行業的外溢性可控。」

陸7月M2增8.3%　低於前值和預期

陸7月M2增8.3%　低於前值和預期

人行下半年　穩健貨幣政策、反壟斷

人行下半年　穩健貨幣政策、反壟斷

中國人行：普惠小微貸款增30%以上

中國人行：普惠小微貸款增30%以上

螞蟻設整改工作組　人行：密切溝通

螞蟻設整改工作組　人行：密切溝通

關鍵字：

大陸央行大陸央行降息降準

讀者迴響

熱門新聞

Keanna改口！抖出「ØZI曖昧私訊」：我心寒堅持保護你

ØZI經紀人回應了！

謝和弦踢爆Keanna纏ØZI露骨內幕！

吳宗憲旗下公司「員工0年終」　火大痛罵

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

3縣市大雨！今全台有雨　下波鋒面掃過時間曝

睡多久才夠？6年齡時數一次看

《驕女》林萱瑜被爆下海價碼曝光

Toyz合體謝和弦上訴…

新竹1高中宣布　明起預防性停課

桃園婦客廳亡！兒伴屍一周：有幫媽蓋棉被

N刷《華燈》找細節！發現蘇媽媽「5大死亡線索」

新竹三民國小1學生確診　今起停課放寒假

宋智雅穿假貨道歉！金賢中「秒退追」狠心切割韓網炸鍋

宋智雅道歉了！親筆信認「穿假貨是事實」爭議貼文全刪光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

Lulu主持台北跨年「台上唱到台下XD」　吐「合作木曜」心聲…獲讚：太罩了！

Lulu主持台北跨年「台上唱到台下XD」　吐「合作木曜」心聲…獲讚：太罩了！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面