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螞蟻設「整改工作組」　人行要求保證金融服務質量

▲▼螞蟻金服。（圖／視覺中國）

▲人行等金融監管部門要求螞蟻集團成立整改工作組，並保持溝通。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

去年底A+H股掛牌上市計畫告吹，遭金融監管部門兩度約談的螞蟻科技集團，1月15日經中國人民銀行（大陸央行）副行長陳雨露證實，該公司已在管理部門指導下，成立整改工作組，目前在制定整改時間表。他透露，金融管理部門正與螞蟻集團保持密切的監管溝通，有關工作進展將及時發布。

大陸國務院15日下午舉辦新聞發布會，介紹2020年政府金融工作與統計數據。談到受關注的阿里巴巴集團關聯企業—螞蟻科技的問題時，陳雨露說，在金融管理部門指導下，螞蟻集團已成立整改工作組，正在制定整改時間表，同時保持業務的連續性和企業正常經營，確保對公眾金融服務的質量。

▲▼央行,人民銀行,中國人民銀行。（圖／視覺中國）

▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

在此之前，螞蟻集團於2020年12月26日，第二度遭到大陸央行、銀保監會、證監會、外匯局等監管部門聯合約談。約談後，人行副行長潘功勝說明，螞蟻集團存在公司治理機制不健全；法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為；利用市場優勢地位排斥同業經營者；損害消費者合法權益，引發消費者投訴等多項問題，「必須盡快制定整改方案和實施時間表。」

潘功勝還說，約談螞蟻集團，主要目的是督促指導螞蟻集團深入貫徹黨中央、國務院有關精神，按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，進一步規範金融業務經營與發展。

除回應螞蟻集團整改相關問題外，展望2021年的金融工作，陳雨露表示，穩健貨幣政策會更加合理適度、靈活精準，央行會堅持穩字當頭，不急轉彎，靈活把握貨幣政策的力度、節奏和重點，以適度貨幣增長支持經濟持續恢復和高質量發展；另一方面，隨著大陸經濟穩定恢復，未來核心CPI有望繼續回升，總體看，2021年物價水平有很大的機率會保持溫和上漲。

陳雨露提到，在防範風險上，2020年P2P平台全部清零，各類高風險金融機構得到有序處置；人行金融市場司司長鄒瀾重申，房市官方堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，會確保政策的延續性、穩定性，落實房地產長效機制。

匯率方面，人行貨幣政策司司長孫國峰表示，未來人民幣匯率走勢取決於經濟形勢、國際市場因素等，總體來看，人民幣匯率有升有貶、雙向浮動將成為常態，既不會持續升值，也不會持續貶值。

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