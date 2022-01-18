快訊／新竹1家4口確診！感染源不明　2天匡列700人採檢

記者陳凱力、林昱萱／新竹報導

新竹縣義民國中17日晚間，因有學生的同住家人確診，因此該校緊急於18日停課一天。未料，18日凌晨該生也傳出確診，且與三民國小的確診學童來自同一家庭，而該家庭目前已經累計4人確診，而目前該案的感染源仍不明，目前新竹縣、市政府已經開始進行疫調、清消。

竹市衛生局說明，新竹市接獲通報，一名40多歲男性PCR陽性確診，新竹市緊急對其同住家人三位進行居家隔離並採檢，皆PCR陽性確診，市府持續匡列相關工作場所與學校之接觸者，目前已匡列工作場所59人、三民國小師生59人居家隔離並採檢中。

衛生局說明，竹市因此新增四案確診個案，為一家四口父親、母親、同住兩名子女，分別為40多歲女性、10多歲女性及未滿10歲女性。截至上午9時30分為止四案尚未取得案號。

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衛生局說明，其中一名子女就讀新竹縣義民高中，該校今已全面停課。另一名子女就讀三民國小，其中匡列同班老師、學生共59人都已居家隔離並採檢中，目前三民國小已停課提早進入寒假，也關閉校園做全校大消毒。此案足跡、接觸者仍持續調查、匡列，待有進一步訊息會儘速說明。

另外，包含明新科大案在內，新竹縣府於17、18日兩天已經匡列700人進行採檢。

▲新竹縣學生染疫。（圖／示意圖，非本案／攝影中心攝）