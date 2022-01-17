快訊／「竹北幼兒園」實習老師確診　緊急匡列179幼童、停課14天

▲指揮中心今天（17日）公布，案17999為幼兒園實習老師，足跡曾到竹北市吉的堡幼兒園上課。（圖／指揮中心提供）

記者趙蔡州、陳凱力／桃園報導

中央疫情指揮中心今天（17日）公布，桃園確診者案17999是一名20多歲女性，為新竹縣案17932科大學生的同房室友，被匡列為接觸者在桃園二採陽性確診。經桃園疫調轉報，案17999為幼兒園實習老師，足跡曾到竹北市「吉的堡維育分園」上課。

新竹縣衛生局和教育局17日下午緊急前往疫調和消毒，初步匡列學童、教職員等共429人，今晚緊急安排採檢，幼兒園也依規停課14天。

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新竹縣衛生局表示，案17999於1月16日居家隔離前，曾在幼兒園協助照顧幼兒、打掃及行政工作，最後進入幼兒園為1月14日，幼兒園含1至4年級國小補習班15日起停課14天，直到28日會再加強環境消毒配合各項防疫措施，另環保局今晚已派員消毒園區周邊，疫調持續中。

經CDC防疫醫師建議接觸者進行擴大匡列，初步匡列採檢幼兒園9班、幼生179位、教職員26位合計205位、國小部補習班9班201位學童、教職員23位，合計224位，全園區總計429位。衛生局緊急安排東元、台大生醫竹北院區、中醫大新竹附醫3間醫院協助進行PCR篩檢，將在今晚完成全部採檢送驗及居家隔離防疫措施。

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