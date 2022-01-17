感染源不明！亞東護理師Ct值21　足跡「橫跨雙北」一次看

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17日）公布國內新增17例本土個案，其中1名為亞東醫院護理師（案17967），感染源仍在釐清中。台北市、新北市衛生局下午公布其足跡，包括台北市國立臺灣科學教育館、兒童新樂園、板橋大遠百海底撈、遠百板橋中山店（小遠百）、麗寶廣場等。

▲亞東醫院護理師診個案足跡。（圖／新北市府提供）

新北市衛生局說明，亞東醫院護理師為案17967，女性，1/11接種第3劑疫苗，出現不適症狀，1/12醫院定期採檢，唾液PCR陰性，1/15有咳嗽不適症狀，快篩陰性，晚間持續不適至醫院採檢，快篩陽性、PCR陽性、CT值21.5，收治專責病房隔離治療。

衛生局接獲通報立即展開疫調匡列及清消等防疫作為，匡列接觸者共79人（含4名同住家人、4名朋友、71名病房醫護及病患），採檢結果全部陰性，會持續配合職場疫調釐清感染源。

亞東醫院表示，該名護理師警覺性高，1月15日晚間6點左右在家進行快篩，結果為陽性後立即通報，並送急診採檢、治療，沒有再返回工作崗位，相關疫調與匡列資訊，以中央流行疫情指揮中心公布為準，院方不便透露。

亞東醫院指出，1月12日已針對全院人員進行普篩，結果均為陰性，為確保院區安全，預計今天、明天再針對全院5000多人普篩，包含醫護、行政或清潔等人員。