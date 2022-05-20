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台南軟爛男要不到錢火攻妻女　前後門都潑汽油狠阻逃生被羈押

▲67歲陳姓男子平日無所事事，因屢向妻子及女兒索討生活費用未獲，致心生不滿，竟持汽油桶前往妻女共同住處縱火被緝獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲67歲陳姓男子平日無所事事，因屢向妻子及女兒索討生活費用未獲，致心生不滿，竟持汽油桶前往妻女共同住處縱火被緝獲，檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

67歲陳姓男子因屢向妻子及女兒索討生活費用未獲，致心生不滿，竟於19日凌晨3時許，持汽油桶前往妻女共同住處縱火，所幸被害人洪婦等4人及時逃生未造成憾事，麻豆分局將陳嫌緝獲送辦，檢察官以公共危嫌、殺人未遂、傷害、毀損等罪嫌向台南地院聲押陳嫌獲准。

▲67歲陳姓男子平日無所事事，因屢向妻子及女兒索討生活費用未獲，致心生不滿，竟持汽油桶前往妻女共同住處縱火被緝獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地院行政庭長林福來指出，檢察官就官田區陳姓被告縱火傷害罪聲請羈押案，陳姓被告經法官訊問後，就購買汽油放火燒燬現由其妻、女、孫子（下稱被害人）居住之住宅，並出手毆打被害人之事實坦承不諱，惟否認有何殺人之犯行，法官認為，被告持先前準備之兩桶汽油桶，在案發當時凌晨3時許，分別潑灑於被害人住處後門及前門，再陸續至後門及前門點火燃燒，且於被害人等見住宅起火燃燒之際，從前門要逃離火場時，被告在前門出手毆打被害人等情事觀之，被告明知遭燃燒之住宅係有人居用，在深夜休息較警戒心之時機放火，又均將前後門潑灑汽油放火，以圖阻礙逃生，被告辯稱無殺人之犯意，實屬飾詞卸責，並不足採。

▲67歲陳姓男子平日無所事事，因屢向妻子及女兒索討生活費用未獲，致心生不滿，竟持汽油桶前往妻女共同住處縱火被緝獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法官指出，本案並有羈押聲請書附件「證據」可佐。足認被告涉犯刑法放火燒燬現供人使用住宅罪、殺人未遂罪、傷害罪之犯罪嫌疑重大。又所犯放火燒燬現供人使用住宅罪、殺人未遂罪均為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，若被告將來果因該罪經起訴及判刑，則未來量刑可能非輕，基於人性畏罪心理，非無以逃亡而規避刑責之可能。再被告否認殺人未遂罪犯行，且所供避重就輕與飾詞卸責，規避刑責之意圖明顯，且被告於案發後即逃匿無蹤，有相當理由足認被告有逃亡之虞。另有事實足認被告有反覆實行同一犯罪即放火罪、殺人罪之高度可能性，符合刑事訴訟法所定羈押事由。

▲67歲陳姓男子平日無所事事，因屢向妻子及女兒索討生活費用未獲，致心生不滿，竟持汽油桶前往妻女共同住處縱火被緝獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法官強調，被告所涉犯行，對社會治安有相當危害，權衡公共利益與被告人身自由，應認對被告為羈押為適當，以確保偵查、追訴之進行，尚難以具保、責付或限制住居等方式代替羈押，而有羈押之必要，裁定予以羈押，但未為禁見之諭知。

▲67歲陳姓男子平日無所事事，因屢向妻子及女兒索討生活費用未獲，致心生不滿，竟持汽油桶前往妻女共同住處縱火被緝獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市消防局19日凌晨3時3分許接獲報案，指出官田區信義街二段一棟一樓平房發生火災，立即出動13輛車、30名消防員前往灌救，所幸屋內3名女子即時逃出，並未造成人員傷亡。

▲67歲陳姓男子平日無所事事，因屢向妻子及女兒索討生活費用未獲，致心生不滿，竟持汽油桶前往妻女共同住處縱火被緝獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查時，陳男經常對妻子家暴，陳妻過去就曾聲請過家暴令，而日前又再度聲請，陳男疑似因此不滿，便丟汽油彈縱火。據了解，陳男女兒逃生後還心有餘悸向警方表示：「是我爸爸放的火」，陳妻也指控目擊陳嫌縱火，而2名女兒為了救火還不慎灼傷，所幸並無大礙。警方於１９日上午7時許將陳嫌緝獲送辦。

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