桃園婦倒客廳亡！兒伴屍一周「我有幫媽蓋棉被」　里長聞怪味嚇壞

▲桃園一名婦人死亡多時，遺體被發現時兒子就坐在一旁。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

記者閔文昱、楊熾興／桃園報導

桃園市中壢區15日發生一起死亡案件。一名69歲周姓婦人被人發現在自家客廳的座椅上倒臥死亡，而42歲的大兒子就坐在一旁，研判已伴屍一周，期間還有幫媽媽蓋被子。據了解，該名婦人有中度身心障礙，兒子則為身心狀況不佳，但他不願就醫，至今仍呆坐在原處不願離開，目前警方已通報社會局介入協助。

警方表示，當地里長15日接獲鄰里反映，表示有住宅飄散異味，尋找來源後，從窗外發現周姓婦人面部發黑、倒臥在客廳座椅上，而她的大兒子則坐在一旁。警消獲報後趕抵現場，從周婦狀況研判，死亡約有一周，另外，死者身上還蓋著棉被，排除外力介入，詳細死因還有待進一步相驗釐清。

至於周婦兒子為何只坐在一旁不報案，他表示，因天冷寒冷鼻塞，自己沒有聞到異味，還有幫媽媽蓋棉被。案發至今仍呆坐在原位，且拒絕接受精神鑑定，身心狀態令人擔憂。社工科表示，將開案由社工追蹤瞭解，若有醫療或關懷等需求，也會全力協助。

據了解，周姓婦人育有3子，次子、么子都患有中度障礙，已安置在教養院數十年，而周婦的丈夫在幾年前過世後，她與大兒子就靠著補助金與遺留存款相依為命，過去大兒子會騎機車帶她出門買東西，但後來因機車損壞，2人就鮮少外出。里長透露，預計21日協助辦理後事，將遺體火化安置在公墓，並尋找社會資源介入協助。

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