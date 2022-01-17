明新科大確診女學生室友也染疫　校方宣布停課7天全面清消

記者黃孟珍、林冠吟／新竹報導

桃園西堤群聚風暴燒進新竹！新竹一名明新科大的女學生（案17932）1月9日曾到西堤中正店用餐確診，1月17日其同住室友也確診。為防堵疫情持續擴大，明新科大也宣布，將自16日至22日停課7天，停止一切校園活動，所有進入校園的師生都必須量測體溫，落實實名制管理。

▲明新科大即日起至22日停課7日，暫停所有校園活動進行全校清消。（圖／記者黃孟珍翻攝）



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明新科大的女學生案17932，1月7日因曾到桃園中壢西堤中正店用餐確診，不料17日指揮中心再宣布其同住室友（案17999）也染疫確診。明新科大接獲通知後，除配合疫調足跡與匡列採檢接觸人員外，同時也在環保局與鄉公所的協助下，進行校內外所有場地的清消，為維護校園防疫安全，校方也宣布即日起至22日將停課7日，停止所有校園活動。

▲明新科大校園清消與設立採檢站篩檢。（圖／記者黃孟珍翻攝）



縣府接獲中央通報後即刻啟動應變措施，成立快篩部隊進入校園，全面擴大接觸者採檢，確保社區安全，目前初步匡列居家隔離171位、自主健康管理180位及自我健康監測334位，合計685人，另外擴大篩檢456人檢驗結果全數陰性，採檢仍在持續進行中。

▲明新科大官網公告停課7天。（圖／翻攝官網）



此外，明新科大宗山樓17日也開篩檢站，只要在上午9至12時，及下午14至17時，若民眾有相關公共場所足跡重疊或覺得有採檢必要，都可以攜帶健保卡前往採檢。校方指出，由於該生已在14日學期結束前返家，為求慎重，校方也已啟動應變機制，陸續通知包括同班上課、實習場域的人員相關接觸者，同時配合協助疫調該生當週在校期間之足跡後，提供竹縣衛生局統一發佈疫調足跡；曾出入相關場所民眾也應進行自我健康監測14日，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，並通報1922或03-5511287，不得搭乘大眾運輸。