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看懂「西堤3天一輪」群聚關係圖！33人確診「最小僅1歲」

▲▼0117西堤群聚爆33人染疫關係圖（圖／曾梓倩製）

▲西堤群聚爆33人染疫關係圖（圖／曾梓倩製）※點圖可放大

記者陳羿妏／整理報導

桃園西堤群聚案持續延燒，至今累計33人確診！因確診居服員到過聯邦銀行，4名行員接續傳出染疫，進而衍生4名員工、21名客人、3名員工同學、1名員工家人、1名員工家人的同校生、2名確診客人的同職場員工以及1名確診學生的室友。對此，《東森新媒體ETtoday》製作關係圖，讓讀者一次看懂。

從圖片可看到，行員1/7在半開放包廂聚餐後，同桌4人相繼確診（案17720、17721、17723、17630），進而衍生出，同天用餐的一家七口中，有2名年幼的顧客染疫，分別是僅1歲（案17802）、3歲（案17803）的孩童，經匡列居隔後，再傳出媽媽（案17996）、祖母（案17971）確診；任職仁寶桃園平鎮廠、就讀健行科大的一對情侶在1/7用餐後，雙雙確診（案17883、案17884），經擴大匡列該廠1595人，再揪出1名員工確診（案17972）。

相差兩天時間來到1/9，與仁寶情侶檔同區域用餐的一對情侶，其中1人確診（案17847）；三代同堂、共11人用餐，出現一對夫妻確診（案17903、案17904），而案17904任職的某工廠，經匡列採檢，出現1名員工確診（案17973）；另一對夫妻同天用餐，雙雙染疫（案17929、17931）；明新科大師生（案17932、案17933）也確診，列為新竹縣個案，經匡列疫調，案17932的室友今確診（案17999）。

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另外，1/9一家五口家庭用餐後，除了父親外，除了爸爸之外，母親、3名小孩都確診（案17974、案17975、案17976、案17977），其中一名是1歲嬰兒；同天，一組6人家庭聚餐中，一對姊弟採檢確診（案17997、案17998）；以及機車行的7人尾牙，有1人確診（案17969）；還有一組也是6人聚餐，其中1名貨車司機確診（案17983） 。

西堤員工方面，首先確診的是就讀中壢高商女工讀生（案17774）分別傳給2名同事（案17801、案17805）、同校2名同班生（案17881、案17882）和不同班同學（案17935），以及就讀東興國中的表妹（案17880），隨後經匡列表妹同校不同班的同學也確診（案17930）；今（17日）再增1名西堤員工確診（案18000）。

市長鄭文燦表示，仔細回想，由手推車員工傳染給擔任居服員的妻子，居服員到聯邦銀行健行分行開戶，而銀行員到西堤年終餐敘，最後衍生到中壢高商，大概是平均3天一輪傳染，至今已經是第5輪的傳播。

此外，日前衛生局長王文彥根據餐廳位置圖指出，聯邦銀行行員1/7當天是在未完全封閉的包廂舉辦尾牙，而後續接連遭感染的個案，位置都離該包廂不遠，究竟病毒是透過哪類汙染傳播，目前不排除是清潔作業有問題，可能是廁所消毒、也可能是透過碗盤，將會與CDC專家、醫師進一步研究；他也坦言，整起群聚案比較不尋常的是，病毒傳播時間很快，像是1/7銀行尾牙結束不到48小時就產生第二波傳染，因此不排除還有很多理由會感染。

▼桃園衛生局長王文彥。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局長王文彥13日說明新增個案是台北市某診所員工，雖曾打過疫苗，但未到保護期，後來還與確診者有接觸而確診。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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