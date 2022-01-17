日本宣布下月起「特例開放」87留學生入境！　條件曝光

▲日本特例開放87名公費留學生入境。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本17日宣布，將特例開放87名公費留學生入境。日本目前因為新冠肺炎新變異株Omicron肆虐，加強邊境封鎖，原則上停止開放外國人新申請入境，但當局將這次的公費留學生視為「有國家公益性與緊急性」，因此特例開放，引發討論。

根據《時事通信社》報導，官房長官松野博一17日召開記者會表示，雖然目前日本原則上不開放外國人新申請入境，不過下個月開始將會陸續「特例開放」87名公費留學生入境。事實上，日本實施鎖國限制後，有強調如遇特殊人道理由或是與國家利益有關的案例，將會特別開放，但是自從新變異株Omicron爆發後，便加強審查難度。

▲根據16日數據，東京病床使用率已經超過19%。（圖／路透）



松野提到，此次特例開放這87名公費留學生入境的理由是「與國家公益性有關且有緊急性」。據悉，部分學生可能會因為入境導致無法畢業，而這也是日本當局願意在審查個別案例後，特例開放的原因之一。日本作為G7會員國中邊境政策最為嚴厲的國家，此舉也算是事實上的緩解邊境防疫政策。

另一方面，日本16日新增超過2.5萬例確診，各地疫情正在逐漸升溫，當局將在本週內決定是否將蔓延防止重點措施的適用地區擴大，新增對象包含東京、千葉、神奈川、埼玉、三重、岐阜、新瀉、長崎、宮崎以及熊本等1都9縣。

首相岸田文雄預計19日會召開對策本部會議正式決定，詳細適用地區可能視疫情發展有所調整。目前已經實施蔓延防止措施的地區有沖繩、山口以及廣島。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》