遊樂設施死亡意外！　7歲女童搭滑車溜下「重擊欄杆」搶救不治

▲ 慶州滑車世界發生死亡事故。（圖／翻攝自官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓慶尚北道慶州市一座遊樂園發生恐怖意外，一名7歲女童在玩遊樂設施「斜坡滑車」時撞上欄杆，疑似因撞擊力道太大，受到重傷，送醫急救仍不治身亡。這項設施去年11月才啟用，短短2個月後就傳出死亡事故，遊樂園目前暫時休園，警方正調查詳細案情。

綜合《韓聯社》、《國民日報》報導，這起事件發生於「慶州滑車世界」（Gyeongju Luge World）遊樂園，慶州警察署當地時間16日下午3時40分左右接獲園方報案指出，一名7歲女童搭乘斜坡滑車時，溜下過程中撞上欄杆，當場失去意識，緊急送醫後在下午6時10分宣告不治。

▲ 女童搭乘的斜坡滑車設施。（圖／翻攝自官網）

調查發現，女童就讀國小二年級，當天是和表姊共乘2人座滑車，女童坐在前方，表姊則坐在後方。案發後遊樂園暫時休園，警方及消防當局正深入了解案發經過。

慶州滑車世界的斜坡滑車設施類似雪橇，遊客乘著裝有輪子的特殊滑車，沿著3公里長路線一路溜下，不須其他動力，去年11月才啟用，標榜適合全家大小同樂，禁止身高85公分以下兒童及66歲以上長者搭乘，身高介於85至120公分的兒童須由監護人陪同，120公分以上且滿10歲的兒童才可獨自搭乘。

曾搭乘這項設施的網友先前上傳的影片中可見，即便是對成人來說，這項設施速度也不慢。女童身亡的消息透過媒體曝光後，網友紛紛在影片下方留言表示，「7歲怎麼能搭這個？大人如果控制不好也可能受重傷欸」、「如果有放緩衝設備或軟墊，可能還不至於喪命」。原PO也回應，讓小孩獨自搭乘的確有些勉強。

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