快訊／北市聯醫護理師男友「住土城」　Ct值25.8、去過新店家樂福

▲新北確診個案足跡。（點圖可放大／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17日）公布國內新增17例本土個案，其中14人和西堤染疫相關，另還有亞東醫院1名護理師染疫、1名北市聯醫護理師的男友採檢3天後陰轉陽。根據新北市衛生局疫調結果，個案活動足跡多與女友重疊，1/9日下午曾前往新店家樂福。

新北市衛生局指出，案17968，男性，30多歲，為案17701（北市醫院護理師）的男友，已施打兩劑疫苗，1/12因女友確診被匡列為接觸者，當時採檢PCR陰性，安排居家隔離，隔離期間1/15身體不適再度採檢，PCR陽性、CT值25.8，收治專責病房隔離治療。

衛生局說明，個案活動足跡多與女友重疊，目前已針對個案職場擴大採檢，匡列接觸者17人均已安排採檢。

至於另一例為亞東醫院女性護理師，1/11接種第3劑疫苗，出現不適症狀，1/12醫院定期採檢，唾液PCR陰性，1/15有咳嗽不適症狀，快篩陰性，晚間持續不適至醫院採檢，快篩陽性、PCR陽性、CT值21.5，收治專責病房隔離治療。

衛生局接獲通報立即展開疫調匡列及清消等防疫作為，匡列接觸者共79人（含4名同住家人、4名朋友、71名病房醫護及病患），採檢結果全部陰性，會持續配合職場疫調釐清感染源。