寵物出國要做「犬布氏桿菌」抗體檢測　專家提供方法：市售快篩無用

▲畜衛所提供犬布氏桿菌抗體檢測，協助民眾攜帶寵物出國。（圖／畜衛所提供，下同）



記者許展溢／台北報導

寵物被視為家庭成員一分子，當飼主有長期出國或是移居考量，也會想將寵物一起攜帶出國，只是會面臨寵物檢疫問題，農委會家畜衛生試驗所今（6日）表示，各國檢疫條件不同，部分國家如澳洲、紐西蘭及南非等國將「犬布氏桿菌病」列為犬隻檢疫要項之一，但市售快篩試劑不是檢疫規範指定方法，民眾若有需求可以找畜衛所協助。



畜衛所表示，犬布氏桿菌（Brucella canis）目標感染動物為犬隻，偶發感染人的案例，是一種人畜共通的傳染病病原，受感染犬隻臨床上不一定有明顯症狀，主要造成流產、不孕或睪丸腫大等生殖系統問題，因此澳洲、紐西蘭等國對於已經完成結紮、絕育手術的犬隻可以豁免外，所有輸入該國的犬隻皆需提供犬布氏桿菌抗體檢測陰性的證明。

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▲▼民眾若有檢測需求，畜衛所能受理檢測。（圖／畜衛所提供）



畜衛所說明，目前針對犬布氏桿菌抗體檢測已有許多市售商品，如檢測時間短且容易取得的快篩試劑、酵素結合免疫吸附分析套組（ELISA）等，可供動物醫院或實驗室進行快速診斷，然而都不是檢疫規範指定的方法。畜衛所自民國100年起，提供便民服務項目「犬布氏桿菌抗體快速平板凝集試驗（RSAT）」，屬於國際檢疫指定的方法之一，歷年送檢民眾主要攜帶犬隻出口國家為紐西蘭，澳洲次之，出口檢測血清檢體皆為犬布氏桿菌抗體陰性。



畜衛所提醒，若民眾有該項檢測服務的需求，須配合由獸醫師提出申請，並提供動物病例或是由獸醫師開立的健康證明，畜衛所方能受理檢測；並需留意各國檢疫條件，在適當的時間內送件，以紐西蘭為例，在入境該國前16天內需完成犬布氏桿菌抗體檢測且結果為陰性，詳細犬布氏桿菌抗體檢測申請流程可參考畜衛所便民服務網頁。